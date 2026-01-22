Σε ανοδική τροχιά κινούνται σήμερα τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς οι επενδυτές επιστρέφουν στις μετοχές, παίρνοντας μία “ανάσα” από τις χθεσινές δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός, για τη Γοριλανδία, μετά τις εντάσεις που είχαν ξεσπάσει στις ευρω-αμερικανικές σχέσεις στον απόηχο των απειλών του Αμερικανού προέδρου.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημειώνει άνοδο άνω του 1% φθάνοντας στις 609,54 μονάδες.

Στο Λονδίνο, ο FTSE 100 καταγράφει κέρδη 0,7% στις 10.207,90 μονάδες, με τον DAX της Φρανκφούρτης να γνωρίζει “άλμα” 1,2% στις 24.867,54 μονάδες και τον γαλλικό CAC 40 να “σκαρφαλώνει” 1,3% στις 8.175,14 μονάδες. Ο FTSE MIB του Μιλάνου ενισχύεται 1% στις 44.935 μονάδες, όπως επίσης και ο ισπανικός IBEX 35 κινείται 1% πάνω στις 17.619,60 μονάδες.

Οι διεθνείς αγορές ανακάμπτουν αφ’ότου ο Τραμπ ανακοίνωσε χθες ότι συμφώνησαν με τον γ.γ. του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, σε ένα “πλαίσιο μελλοντικής συμφωνίας” για τη Γροιλανδία. Στο πλαίσιο αυτό, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι δεν θα επιβάλει υψηλότερους δασμούς στους Ευρωπαίους συμμάχους. Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο ίδιος, μιλώντας στο CNBC, η εν λόγω συμφωνία θα προβλέπει, μεταξύ άλλων, συνεργασία μεταξύ ΗΠΑ και Ευρώπης για το σύστημα αντιπυραυλικής άμυνας Golden Dome και πρόσβαση σε ορυκτούς πόρους στη Γροιλανδία.

Η τελευταία “στροφή” του Τραμπ – μετά τις πρόσφατες απειλές για απόκτηση της Γροιλανδίας ακόμα και με τη χρήση βίας και επιβολή δασμών σε ευρωπαϊκές χώρες που αντιτίθενται στα σχέδιά του – φέρνει κάποια “ανακούφιση” στις αγορές, καθώς το τελευταίο διάστημα είχαν οξυνθεί οι ανησυχίες για την τύχη του ΝΑΤΟ. Χθες, μάλιστα, οι αμυντικές μετοχές έκλεισαν με “βουτιά” 1%.

Εν τω μεταξύ, δεν είναι ακόμη σαφές τι μέλλει γενέσθαι με την εμπορική συμφωνία ΕΕ – ΗΠΑ, καθώς το Ευρωκοινοβούλιο πάγωσε τη διαδικασία έγκρισης του deal που επιτεύχθηκε πέρυσι.

Ο χρυσός, μετά τα διαδοχικά ρεκόρ εν μέσω της αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας, αποδυναμώνεται σήμερα, ενώ το δολάριο – που βρέθηκε στον “κατήφορο” στο πλαίσιο μίας ευρύτερης φυγής από αμερικανικά assets – ενισχύθηκε έναντι του ευρώ και του ελβετικού φράγκου μετά την ομιλία του Τραμπ στο Νταβός.

capital.gr