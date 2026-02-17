Το Συμβούλιο Υπουργών Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ECOFIN) ενέκρινε επίσημα, ως θέμα εκτός συζήτησης, δεύτερη δέσμη εκτελεστικών αποφάσεων που καθιστούν διαθέσιμη την οικονομική βοήθεια στο πλαίσιο του κανονισμού SAFE για οκτώ ακόμη κράτη μέλη.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ενημέρωσε τον Τύπο, η έγκριση αφορά την Εσθονία, την Ελλάδα, την Ιταλία, τη Λετονία, τη Λιθουανία, την Πολωνία, τη Σλοβακία και τη Φινλανδία.

Όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος, με την άμυνα να συγκαταλέγεται στις βασικές προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας, καταβάλλονται εντατικές προσπάθειες για τη γρήγορη και ομαλή εφαρμογή του SAFE. Οι εκτελεστικές αποφάσεις ανοίγουν τον δρόμο για την έκδοση προσιτών, μακροπρόθεσμων δανείων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του μηχανισμού SAFE, επιβεβαιώνοντας, όπως σημειώθηκε, ότι η ΕΕ προχωρά απτά στον τομέα της άμυνας.

Υπενθυμίζεται ότι το κυπριακό πρόγραμμα SAFE είχε λάβει έγκριση στο πλαίσιο της πρώτης οκτάδας κρατών μελών, κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Υπουργών Άμυνας την προηγούμενη εβδομάδα.

Παράλληλα, τρία κράτη μέλη από τα συνολικά 19 που συμμετέχουν με εθνικά σχέδια – Γαλλία, Ουγγαρία και Τσεχία – αναμένουν να εισέλθουν στην τελική φάση έγκρισης των σχεδίων τους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εκπρόσωπος της Κομισιόν απέφυγε να δώσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

ΚΥΠΕ