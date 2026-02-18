Το Ηνωμένο Βασίλειο εντείνει τις πιέσεις προς κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως η Γερμανία, η Ιταλία και η Ολλανδία, επιδιώκοντας να αποτρέψει την υιοθέτηση των γαλλικών προτάσεων για την προώθηση του «Made in Europe», οι οποίες θα μπορούσαν να αποκλείσουν βρετανικές εταιρείες από δημόσιους διαγωνισμούς της ΕΕ, μεταδίδει το Bloomberg.

Σύμφωνα με πηγές του πρακτορείου, καθώς η ΕΕ εξετάζει την πρωτοβουλία Made in Europe – απάντηση τόσο στους δασμούς του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ όσο και στη γενικότερη γεωπολιτική και εμπορική αβεβαιότητα – τα κράτη-μέλη εμφανίζονται διχασμένα ως προς το πόσο προστατευτικές θα πρέπει να είναι οι νέες πολιτικές.

Η Γαλλία, υπό τον Πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, πιέζει για μια σκληρότερη ευρωπαϊκή προτίμηση, με αυστηρούς κανόνες υπέρ προϊόντων και υπηρεσιών που παράγονται εντός της Ένωσης, ιδίως σε στρατηγικούς τομείς όπως η αυτοκινητοβιομηχανία, η προηγμένη τεχνολογία και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αντίθετα, αρκετά κράτη-μέλη φέρονται να αναζητούν μια λιγότερο περιοριστική προσέγγιση, εκφράζοντας ανησυχίες για τις επιπτώσεις στις επενδύσεις και στο κόστος παραγωγής.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η Βρετανία απευθύνεται κυρίως σε χώρες που θα επηρεαστούν περισσότερο από αυστηρούς κανόνες «ευρωπαϊκής προτίμησης», ζητώντας τη στήριξή τους ώστε να διατηρηθούν ανοιχτές εμπορικές σχέσεις. Υπέρ πιο χαλαρών κανόνων τάσσονται επίσης η Σουηδία, η Φινλανδία και οι χώρες της Βαλτικής.

Το γαλλικό υπουργείο Βιομηχανίας ανέφερε στο Bloomberg ότι μια χώρα που έχει επιλέξει να αποχωρήσει από την ΕΕ δεν μπορεί να απολαμβάνει τα ίδια πλεονεκτήματα με τα κράτη-μέλη, σημειώνοντας ωστόσο ότι οι δημόσιες συμβάσεις παραμένουν προσβάσιμες σε τρίτες χώρες που προσφέρουν αμοιβαία πρόσβαση στις αγορές τους. Όπως υποστήριξε, οι επίμαχοι τομείς αντιστοιχούν σε λιγότερο από 5% της ευρωπαϊκής αγοράς, αφήνοντας περιθώριο για «ισορροπία και ρεαλισμό».

Βρετανοί υπουργοί έχουν εκφράσει δημοσίως τις ανησυχίες τους, με την υπουργό Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς να δηλώνει ότι η στροφή προς τον προστατευτισμό «δεν έχει νόημα», ενώ ο υπουργός Επιχειρήσεων Πίτερ Κάιλ έκανε λόγο για έλλειψη ομοφωνίας εντός της Ευρώπης.

Οι συζητήσεις αυτές έχουν αναδειχθεί στο κυριότερο ζήτημα στις σχέσεις Βρετανίας–ΕΕ τις τελευταίες εβδομάδες, ενόψει της επικείμενης δημοσίευσης του Industrial Accelerator Act, βασικού νομοθετήματος για την εφαρμογή του «Made in Europe». Ο επίτροπος Βιομηχανίας Στεφάν Σεζουρνέ δήλωσε ότι η Κομισιόν εξακολουθεί να στοχεύει στην υιοθέτησή του στις 26 Φεβρουαρίου, παρά τις επανειλημμένες καθυστερήσεις.

Παρεμβαίνοντας στη Διάσκεψη του Μονάχου, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ υποστήριξε την ανάγκη στενότερων δεσμών με την ΕΕ, τονίζοντας ότι «η Βρετανία δεν είναι πλέον η χώρα των χρόνων του Brexit». Από την πλευρά της, η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν επιχείρησε να καθησυχάσει τις ανησυχίες, υπογραμμίζοντας ότι τα σχέδια θα περιοριστούν σε στρατηγικούς τομείς και θα βασίζονται σε τεκμηριωμένη οικονομική ανάλυση.