Η εισαγωγή του ψηφιακού ευρώ εκτιμάται ότι θα κοστίσει στις τράπεζες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μεταξύ 4 και 6 δισ. ευρώ σε βάθος τετραετίας, σύμφωνα με δήλωση ανώτερου στελέχους της Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ, Piero Cipollone, ανέφερε ότι το νέο ψηφιακό νόμισμα της κεντρικής τράπεζας — το οποίο θα είναι αποκλειστικά ψηφιακό — θα απαιτήσει επιπλέον περίπου €1,3 δισ. για την αρχική εγκατάσταση, ενώ τα λειτουργικά κόστη υπολογίζονται σε περίπου €300 εκατ., χωρίς να διευκρινιστεί εάν το ποσό αφορά ετήσια δαπάνη.

Μιλώντας ενώπιον ιταλικής κοινοβουλευτικής επιτροπής τραπεζών, ο Cipollone σημείωσε ότι το κόστος υλοποίησης αντιστοιχεί περίπου στο 3% των ετήσιων δαπανών πληροφορικής των τραπεζών, βάσει στοιχείων που παρείχαν τα ίδια τα ιδρύματα.

Ανάκτηση κόστους μέσω προμηθειών

Σύμφωνα με την ΕΚΤ, οι τράπεζες θα μπορούν να ανακτήσουν το κόστος μέσω προμηθειών από εμπόρους, για τις υπηρεσίες ψηφιακού ευρώ που θα παρέχουν. Οι ίδιες θα διαθέτουν στους χρήστες την εφαρμογή για smartphone που θα απαιτείται για τις συναλλαγές.

Παράλληλα, δεν θα επιβαρύνονται με χρεώσεις χρήσης δικτύου από την κεντρική τράπεζα, καθώς η ΕΚΤ δεν προτίθεται να επιβάλλει τέλος για τη χρήση της υποδομής της.

Η ΕΚΤ αναμένει την έγκριση της σχετικής νομοθεσίας σε επίπεδο ΕΕ, προκειμένου να προχωρήσει στην έκδοση του ψηφιακού ευρώ, το οποίο θεωρεί εργαλείο για τη διατήρηση του ρόλου του δημόσιου χρήματος στην ψηφιακή οικονομία, την ενοποίηση του κατακερματισμένου τοπίου πληρωμών και τον περιορισμό της εξάρτησης από παρόχους εκτός ΕΕ.

Στόχος κυκλοφορίας το 2029

Η ΕΚΤ βρίσκεται σε διαδικασία επιλογής πιστωτικών ιδρυμάτων που θα συμμετάσχουν στην πιλοτική φάση, ενόψει της επίσημης κυκλοφορίας του ψηφιακού ευρώ το 2029.

Οι έμποροι αναμένεται να επωφεληθούν, καθώς θα τεθεί ανώτατο όριο στις προμήθειες για πληρωμές σε ψηφιακό ευρώ, χαμηλότερο από τις σημερινές χρεώσεις διεθνών δικτύων όπως η Mastercard και η Visa.