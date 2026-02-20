Σε κάλεσμα για «βαθιά και αξιόπιστη ατζέντα μεταρρύθμισης» του Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου προχώρησε από τη Λευκωσία ο Μάρος Σέφτσοβιτς, ενόψει της υπουργικής διάσκεψης MC14 στο Καμερούν, κατά την άφιξή του στην Άτυπη Σύνοδο των Υπουργών Εμπορίου της ΕΕ (FAC).

Ο Επίτροπος υπογράμμισε ότι η ισορροπία δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που συμφωνήθηκε πριν από τρεις δεκαετίες «δεν αντανακλά τις σημερινές πραγματικότητες», τονίζοντας πως η προσέγγιση της ΕΕ βασίζεται σε τρεις πυλώνες: προβλεψιμότητα, δικαιοσύνη και ευελιξία. Όπως ανέφερε, απαιτείται εκσυγχρονισμός του ΠΟΕ ώστε να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη στο πολυμερές σύστημα.

Οι Υπουργοί συζήτησαν επίσης τις σχέσεις με την Κίνα, με αναφορές σε «διαρθρωτικές ανισορροπίες» και ανησυχίες για υπερβάλλουσες παραγωγικές ικανότητες και κρατικές επιδοτήσεις. Εκπρόσωποι κρατών-μελών τόνισαν την ανάγκη αξιοποίησης των εργαλείων εμπορικής άμυνας, χωρίς να προκρίνεται πλήρης αποσύνδεση.

Παράλληλα, ο Σέφτσοβιτς κάλεσε τα κράτη-μέλη να επιταχύνουν την επικύρωση εμπορικών συμφωνιών, σημειώνοντας ότι οι καθυστερήσεις κοστίζουν σε ανάπτυξη και εξαγωγικές ευκαιρίες. Για τη συμφωνία ΕΕ–Ινδίας έκανε λόγο για μία από τις πλέον σύνθετες διαπραγματεύσεις, εκφράζοντας αισιοδοξία για αμοιβαία επωφελή κατάληξη.

Αναφορικά με τη Mercosur, επανέλαβε ότι η ΕΕ θα πρέπει να είναι έτοιμη για επικύρωση όταν οι εταίροι ολοκληρώσουν τις διαδικασίες τους, επισημαίνοντας πως οι καθυστερήσεις από το 2021 είχαν σημαντικό οικονομικό κόστος.

Υπουργοί από Γαλλία, Πολωνία, Ισπανία, Φινλανδία, Ιρλανδία, Λιθουανία και Τσεχία τοποθετήθηκαν υπέρ της μεταρρύθμισης του ΠΟΕ και της ενίσχυσης της στρατηγικής αυτονομίας της ΕΕ, με διαφοροποιήσεις ως προς τον βαθμό «μείωσης ρίσκου» έναντι της Κίνας.

Η συζήτηση στη Λευκωσία ανέδειξε την πρόθεση της Ένωσης να προχωρήσει σε εκσυγχρονισμό των πολυμερών κανόνων, διατηρώντας παράλληλα ανοιχτές εμπορικές σχέσεις και επιταχύνοντας τη σύναψη συμφωνιών σε ένα περιβάλλον αυξημένων γεωοικονομικών εντάσεων.

