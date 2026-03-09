Κυβερνήσεις σε αρκετές ασιατικές χώρες λαμβάνουν έκτακτα μέτρα για να περιορίσουν τον οικονομικό αντίκτυπο του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν, καθώς η εκτίναξη των τιμών ενέργειας και οι αναταράξεις στις αγορές αυξάνουν τις ανησυχίες για διαταραχές στον εφοδιασμό.

Οι τιμές του πετρελαίου έχουν αυξηθεί σημαντικά, ενώ οι διεθνείς χρηματιστηριακές αγορές καταγράφουν απώλειες, καθώς εντείνονται οι φόβοι ότι η σύγκρουση μπορεί να περιορίσει τα ενεργειακά αποθέματα και να επηρεάσει τη βιομηχανική δραστηριότητα παγκοσμίως.

Στη Νότια Κορέα, ο Πρόεδρος Λι Τζάε Μιουνγκ ανακοίνωσε ότι οι αρχές θα επιβάλουν πλαφόν στις εγχώριες τιμές καυσίμων για πρώτη φορά μετά από σχεδόν τρεις δεκαετίες. Παράλληλα, η κυβέρνηση σχεδιάζει να αναζητήσει εναλλακτικές ενεργειακές προμήθειες πέραν εκείνων που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ, ενώ εξετάζεται και επέκταση προγράμματος σταθεροποίησης της αγοράς ύψους 100 τρισεκατομμυρίων γουόν (περίπου 67 δισ. δολάρια).

Στην Ιαπωνία, η κυβέρνηση έδωσε εντολή σε εθνική εγκατάσταση αποθήκευσης να προετοιμαστεί για πιθανή απελευθέρωση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου, σύμφωνα με δηλώσεις του Ακίρα Ναγκατσούμα, μέλους του κόμματος Κεντρώα Συμμαχία για τη Μεταρρύθμιση.

Το Βιετνάμ ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει την προσωρινή άρση των δασμών εισαγωγής καυσίμων, με στόχο να διασφαλίσει την επάρκεια στην αγορά εν μέσω πιθανών διαταραχών στον εφοδιασμό. Το μέτρο αναμένεται να ισχύσει έως τα τέλη Απριλίου.

Στην Ινδονησία, ο Υπουργός Οικονομικών δήλωσε ότι η κυβέρνηση θα αυξήσει τις επιδοτήσεις καυσίμων στον κρατικό προϋπολογισμό. Σήμερα έχουν ήδη προβλεφθεί περίπου 381,3 τρισεκατομμύρια ρουπίες (22,5 δισ. δολάρια) για ενεργειακές επιδοτήσεις και για τη στήριξη της κρατικής εταιρείας Pertamina και της εταιρείας ηλεκτρισμού PLN ώστε να διατηρηθούν οι τιμές σε προσιτά επίπεδα.

Την ίδια ώρα, στην Κίνα, οι αρχές φέρονται να ζήτησαν από τα διυλιστήρια να σταματήσουν την υπογραφή νέων συμβολαίων εξαγωγής καυσίμων και να επιχειρήσουν την ακύρωση ήδη συμφωνημένων αποστολών, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Reuters. Οι οδηγίες δεν αφορούν τον ανεφοδιασμό καυσίμων αεροσκαφών για διεθνείς πτήσεις ούτε προμήθειες προς το Χονγκ Κονγκ και το Μακάο.

Στο Μπαγκλαντές, η κυβέρνηση αποφάσισε να κλείσει όλα τα πανεπιστήμια από τη Δευτέρα, επισπεύδοντας τις αργίες για το Ιντ αλ-Φιτρ στο πλαίσιο μέτρων για εξοικονόμηση ενέργειας και καυσίμων.

Οι κινήσεις αυτές αντικατοπτρίζουν την αυξανόμενη ανησυχία στις ασιατικές οικονομίες για τις πιθανές συνέπειες μιας παρατεταμένης σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, η οποία θα μπορούσε να επηρεάσει τις ενεργειακές αγορές και την παγκόσμια οικονομική δραστηριότητα.