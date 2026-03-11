Άνοδο καταγράφουν σήμερα οι τιμές του πετρελαίου, με φόντο τη σύγχυση που επικρατεί γύρω από το Στενό του Ορμούζ, στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό.

Το συμβόλαιο αργού πετρελαίου WTI παραδόσεως Απριλίου ενισχύεται κατά 0,97% στα 84,18 δολάρια ανά βαρέλι στο ICE στο Λονδίνο. Αντίστοιχα, το συμβόλαιο πετρελαίου τύπου Brent παραδόσεως Μαΐου κερδίζει 0,34% και διαμορφώνεται στα 88,10 δολάρια ανά βαρέλι.

Στις πρώτες πρωινές ώρες, το αργό πετρέλαιο ενισχυόταν κατά 5%, καθώς οι αγορές αντέδρασαν στην προειδοποίηση του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, προς το Ιράν εναντίον της ναρκοθέτησης του Στενού του Ορμούζ, αν και οι τιμές παραμένουν κάτω από το επίπεδο που είχαν φτάσει στην αρχή της εβδομάδας. Το WTI είχε πλησιάσει τα 120 δολάρια το βαρέλι, όπως και το Brent Βόρειας Θάλασσας, όταν παράγοντες της αγοράς είχαν καταληφθεί από πανικό. Στην αρχή της εβδομάδας, οι τιμές βρίσκονταν αντίστοιχα στα 72 και 67 δολάρια το βαρέλι, πριν την κλιμάκωση του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

Ωστόσο, οι τιμές υποχώρησαν, και η ηρεμία φάνηκε να αποκαθίσταται μετά τη δήλωση του Τραμπ αργά το βράδυ της Δευτέρας, ότι ο πόλεμος έχει “σχεδόν” ολοκληρωθεί.