Η Κύπρος καταγράφει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά ενεργειακής εξάρτησης από πετρελαϊκά προϊόντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με την έκδοση 2026 της Eurostat για την «Ενέργεια στην Ευρώπη». Το 2024, το 86% της διαθέσιμης ενέργειας στην Κύπρο προερχόταν από αργό πετρέλαιο και προϊόντα πετρελαίου, ενώ η χώρα εισήγαγε το 96% της ενέργειάς της από πετρελαϊκά προϊόντα, καταγράφοντας τον υψηλότερο δείκτη εξάρτησης στην ΕΕ.

Παράλληλα, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας καλύπτουν το 96% της εγχώριας παραγωγής ενέργειας, τοποθετώντας την Κύπρο ανάμεσα στις χώρες με τις υψηλότερες παραγωγές ανανεώσιμης ενέργειας στην ΕΕ, μαζί με τη Μάλτα (100%), τη Λετονία (99%) και την Πορτογαλία (98%).

Σε ό,τι αφορά το ενεργειακό μείγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η διαθέσιμη ενέργεια το 2024 προήλθε κατά 43% από εγχώρια παραγωγή και κατά 57% από εισαγωγές. Το ενεργειακό μείγμα της ΕΕ αποτελείται κυρίως από αργό πετρέλαιο και προϊόντα πετρελαίου (38%), φυσικό αέριο (21%), ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (20%), πυρηνική ενέργεια (12%) και στερεά καύσιμα (10%).

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας υπήρξαν η κυρίαρχη πηγή παραγωγής στην ΕΕ το 2024, καλύπτοντας το 48% της συνολικής παραγωγής, ακολουθούμενες από την πυρηνική ενέργεια (28%), τα στερεά καύσιμα (15%), το φυσικό αέριο (5%) και το αργό πετρέλαιο (3%).

Παρά τις μέσες τιμές στην ΕΕ, η παραγωγή ενέργειας διαφέρει σημαντικά μεταξύ των κρατών μελών. Η πυρηνική ενέργεια κυριαρχεί στη Γαλλία (71%), τη Σλοβακία (67%) και το Βέλγιο (56%), ενώ τα στερεά καύσιμα κυριαρχούν στην Πολωνία (65%) και την Εσθονία (51%).

Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταγράφει μεγαλύτερη εξάρτηση από εισαγωγές ενέργειας στην Κύπρο (88%), την Μάλτα (98%), και το Λουξεμβούργο (91%), ενώ στην Εσθονία η εξάρτηση είναι μόλις 5%. Η Κύπρος συνεχίζει να εξαρτάται από το πετρέλαιο και τα προϊόντα του, ενώ το φυσικό αέριο και τα στερεά καύσιμα έχουν διαφορετική συμμετοχή ανά χώρα μέλος.

ΚΥΠΕ