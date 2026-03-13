Η παγκόσμια αγορά ενέργειας δεν μπορεί να παραμείνει σταθερή χωρίς το ρωσικό πετρέλαιο, υποστήριξε ο ειδικός απεσταλμένος του Ρώσου Προέδρου, Κιρίλ Ντμίτριεφ, μετά την απόφαση των ΗΠΑ να επιτρέψουν για περίπου έναν μήνα τις πωλήσεις ρωσικού αργού και παραγώγων του που μεταφέρονται με δεξαμενόπλοια.

Σε ανάρτησή του στο Telegram, ο Ντμίτριεφ ανέφερε ότι η αμερικανική απόφαση συνιστά έμμεση αναγνώριση της σημασίας του ρωσικού πετρελαίου για τη διεθνή αγορά. Όπως σημείωσε, χωρίς τη ρωσική παραγωγή, η σταθερότητα της αγοράς ενέργειας δεν μπορεί να διασφαλιστεί.

Η τοποθέτησή του έγινε ενώ οι τιμές του πετρελαίου καταγράφουν ισχυρές πιέσεις μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, με τις διεθνείς αγορές να παρακολουθούν στενά τις επιπτώσεις στην προσφορά και στην ενεργειακή ασφάλεια.

Το σχόλιο του Ρώσου αξιωματούχου έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης μεταβλητότητας στις αγορές, καθώς η άνοδος των τιμών του λεγόμενου μαύρου χρυσού εντείνει τις ανησυχίες για την επάρκεια εφοδιασμού και το κόστος ενέργειας παγκοσμίως.

ΑΠΕ