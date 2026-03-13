Με νέες απώλειες έκλεισε το κλίμα στις ευρωαγορές στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας, καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν με ανησυχία την παραμονή του πετρελαίου πάνω από το όριο των 100 δολαρίων το βαρέλι, στον απόηχο των απειλών του Ιράν για τα Στενά του Ορμούζ.

Η επιφυλακτικότητα εντάθηκε μετά το πρώτο δημόσιο μήνυμα του νέου ηγέτη του Ιράν, Μοζτάμπα Χαμενεΐ, ο οποίος δεσμεύτηκε να διατηρήσει κλειστά τα Στενά του Ορμούζ και να συνεχίσει τις επιθέσεις κατά αμερικανικών βάσεων στην περιοχή. Παράλληλα, ανέφερε ότι «ο εχθρός» θα υποχρεωθεί να καταβάλει αποζημιώσεις στο Ιράν και κάλεσε τους πολίτες να παραμείνουν ενωμένοι.

Την ίδια ώρα, οι επιθέσεις σε πλοία στην περιοχή έχουν αυξηθεί τις τελευταίες ημέρες, εντείνοντας τις ανησυχίες για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και την ομαλή τροφοδοσία της αγοράς. Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, δήλωσε ότι οι συνοδείες πλοίων θα μπορούσαν να αρχίσουν μόλις αυτό καταστεί στρατιωτικά εφικτό, ενώ ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ, εκτίμησε ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να συμβεί σχετικά σύντομα, αλλά όχι άμεσα.

Παρά την απόφαση της Διεθνούς Αρχής Ενέργειας να αποδεσμεύσει ποσότητα-ρεκόρ 400 εκατομμυρίων βαρελιών από τα στρατηγικά αποθέματα, οι τιμές του πετρελαίου παραμένουν σε υψηλά επίπεδα. Το Brent κινείται κοντά στα 102 δολάρια το βαρέλι, μετά το άλμα 9,2% της προηγούμενης συνεδρίασης, που το οδήγησε σε κλείσιμο πάνω από τα 100 δολάρια για πρώτη φορά από το 2022.

Στο ταμπλό, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 υποχωρούσε κατά 0,8% στις 594,01 μονάδες. Ο γερμανικός DAX κατέγραφε πτώση 1% στις 23.362,40 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40 έχανε 1,1% στις 7.895,00 μονάδες και ο βρετανικός FTSE 100 υποχωρούσε κατά 0,8% στις 10.224,50 μονάδες.

Στην περιφέρεια, ο ιταλικός FTSE MIB σημείωνε απώλειες 1,1%, ενώ ο ισπανικός IBEX 35 κινούνταν 1,3% χαμηλότερα.

Το κλίμα στις αγορές επιβαρύνθηκε επιπλέον από τα στοιχεία για τον πληθωρισμό στη Βρετανία, τα οποία ενίσχυσαν τον προβληματισμό των επενδυτών σε μια περίοδο κατά την οποία η ενεργειακή αβεβαιότητα και η γεωπολιτική ένταση συνεχίζουν να επηρεάζουν την ευρωπαϊκή επενδυτική ψυχολογία.