Η τιμή του πετρελαίου υποχωρεί την Τετάρτη, καθώς η συμφωνία μεταξύ της κεντρικής κυβέρνησης του Ιράκ και της τοπικής κυβέρνησης του Ιρακινού Κουρδιστάν για επανέναρξη των εξαγωγών μέσω αγωγού προς την Τουρκία μετρίασε προσωρινά τις ανησυχίες για περιορισμό της προσφοράς στην αγορά.

Το Brent διαμορφώνεται κάτω από τα 101 δολάρια ανά βαρέλι, υποχωρώντας μετά την άνοδο της Τρίτης, ενώ το αμερικανικό αργό WTI κινείται γύρω από τα 93 δολάρια.

Η συμφωνία προβλέπει τη μεταφορά πετρελαίου μέσω του Ιρακινού Κουρδιστάν προς το λιμάνι Τσεϊχάν της Τουρκίας, εξέλιξη που θεωρείται σημαντική για την ενίσχυση της ιρακινής παραγωγής, η οποία είχε επηρεαστεί από τις συγκρούσεις και τα κλειστά κανάλια εξαγωγών.

Ωστόσο, η εξέλιξη αυτή δεν αρκεί για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες της αγοράς. Η παραγωγή του Ιράκ παραμένει περίπου στα 1,4 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, δηλαδή περίπου στο ένα τρίτο των επιπέδων που καταγράφονταν πριν από το κλείσιμο του Ορμούζ.

Τα Στενά του Ορμούζ εξακολουθούν να αποτελούν το βασικό σημείο ανησυχίας για τις διεθνείς αγορές πετρελαίου, καθώς οι γεωπολιτικές εξελίξεις στην περιοχή συνεχίζουν να επηρεάζουν τη διαμόρφωση των τιμών. Η πρόσφατη κλιμάκωση των εχθροπραξιών ενισχύει την αβεβαιότητα γύρω από τις ροές πετρελαίου και αυξάνει τον κίνδυνο νέας αστάθειας.

Αναλυτές εκτιμούν ότι, εφόσον συνεχιστεί η πολιτική αστάθεια στην περιοχή, το Brent θα μπορούσε να παραμείνει στο εύρος των 95 έως 110 δολαρίων, με περιθώριο περαιτέρω ανόδου κατά 10 έως 20 δολάρια σε περίπτωση νέας κλιμάκωσης ή πλήγματος σε κρίσιμες υποδομές διύλισης.

Η πορεία των τιμών της ενέργειας εντείνει παράλληλα τις ανησυχίες για τον παγκόσμιο πληθωρισμό, καθώς το αυξημένο κόστος καυσίμων επηρεάζει ευρύτερα την οικονομία. Ενδεικτικό είναι ότι οι τιμές του ντίζελ στις ΗΠΑ έχουν ξεπεράσει τα 5 δολάρια το γαλόνι, εξέλιξη που ενδέχεται να επηρεάσει και τις αποφάσεις των κεντρικών τραπεζών διεθνώς.

Capital.gr