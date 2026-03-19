Ισχυρές απώλειες καταγράφουν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς η νέα άνοδος στις τιμές ενέργειας εν μέσω κλιμάκωσης της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή εντείνει τις πιέσεις στις αγορές.

Λίγο μετά τις 14:40 ώρα Κύπρου, το χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης υποχωρούσε κατά 2,94%, του Μιλάνου κατά 2,64%, του Λονδίνου κατά 2,19% και του Παρισιού κατά 2,17%.

Οι πιέσεις συνδέονται με το νέο άλμα στις τιμές του πετρελαίου, μετά τις επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις στον Κόλπο. Νωρίτερα, το Brent Βόρειας Θάλασσας ενισχυόταν σχεδόν κατά 7%, στα 114,64 δολάρια το βαρέλι, έχοντας προηγουμένως σημειώσει άνοδο άνω του 10%.

Την ίδια ώρα, η ευρωπαϊκή τιμή του φυσικού αερίου κατέγραφε επίσης ισχυρή άνοδο, φθάνοντας έως και το 35%.

Σημαντικές πιέσεις καταγράφηκαν και στα πολύτιμα μέταλλα, με τον χρυσό να υποχωρεί πάνω από 6% και το ασήμι κατά 13%.