Πέντε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζητούν την επιβολή έκτακτου φόρου στα νέα υπερκέρδη των ενεργειακών εταιρειών, ως απάντηση στη ραγδαία άνοδο των τιμών καυσίμων που προκάλεσε ο πόλεμος στο Ιράν.

Όπως γράφει το Reuters, το αίτημα περιλαμβάνεται σε επιστολή των υπουργών Οικονομικών της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Ισπανίας, της Πορτογαλίας και της Αυστρίας προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Οι πέντε υπουργοί Οικονομικών ζητούν την εφαρμογή ενός ενιαίου φόρου σε επίπεδο ΕΕ. Όπως τονίζουν, ένα τέτοιο μέτρο θα μπορούσε να συμβάλει στην οικονομική στήριξη των καταναλωτών απέναντι στις υψηλές τιμές ενέργειας, ενώ παράλληλα θα έστελνε το μήνυμα ότι η Ευρώπη δρα συλλογικά και αποφασιστικά.

Οι ίδιοι επισημαίνουν ότι ο φόρος αυτός θα μπορούσε να χρηματοδοτήσει προσωρινά μέτρα ανακούφισης –ιδίως για τα νοικοκυριά– και να περιορίσει τον πληθωρισμό, χωρίς να επιβαρύνει τους κρατικούς προϋπολογισμούς. Παράλληλα, υπογραμμίζουν ότι όσοι επωφελούνται από τις συνέπειες του πολέμου οφείλουν να συμβάλουν στη μείωση της πίεσης που δέχεται η κοινωνία.

Η εκτόξευση των τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου ακολούθησε την έναρξη των αμερικανο-ισραηλινών επιθέσεων στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, προκαλώντας σοκ στις αγορές παρόμοιο με εκείνο της ενεργειακής κρίσης μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022.

Στην επιστολή προς τον Επίτροπο για το Κλίμα, Βόπκε Χούκστρα, γίνεται αναφορά στο προηγούμενο αντίστοιχο μέτρο του 2022 και ζητείται από την Επιτροπή να προχωρήσει γρήγορα στη δημιουργία ενός παρόμοιου πανευρωπαϊκού μηχανισμού, βασισμένου σε σαφή νομική βάση, λαμβάνοντας υπόψη τις σημερινές στρεβλώσεις της αγοράς και τους δημοσιονομικούς περιορισμούς.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβεβαίωσε ότι εξετάζει την πρόταση, σημειώνοντας ότι βρίσκεται σε στενή συνεργασία με τα κράτη-μέλη για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης μέσω στοχευμένων πολιτικών παρεμβάσεων.