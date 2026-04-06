Οι τιμές του πετρελαίου κινούνται με μικτές τάσεις τη Δευτέρα το πρωί, καθώς η αγορά αξιολογεί πληροφορίες για έμμεσες επαφές μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν με στόχο πιθανή εκεχειρία 45 ημερών στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, πριν από τη λήξη του νέου τελεσίγραφου του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Συγκεκριμένα, το συμβόλαιο του Brent παραδόσεως Ιουνίου ενισχύεται κατά 0,63% στα 109,7 δολάρια το βαρέλι, έχοντας ωστόσο περιορίσει το μεγαλύτερο μέρος των αρχικών του κερδών. Την ίδια ώρα, το West Texas Intermediate (WTI) παραδόσεως Μαΐου υποχωρεί κατά 0,31% στα 111 δολάρια το βαρέλι.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios, οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ιράν και ομάδα περιφερειακών μεσολαβητών συζητούν τους όρους μιας πιθανής 45ήμερης εκεχειρίας, η οποία θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για πιο μόνιμη παύση των εχθροπραξιών. Το αμερικανικό μέσο, επικαλούμενο τέσσερις πηγές με γνώση των επαφών, μετέδωσε πάντως ότι οι πιθανότητες επίτευξης ακόμη και μερικής συμφωνίας μέσα στις επόμενες 48 ώρες παραμένουν χαμηλές.

Η προοπτική αποκλιμάκωσης επηρέασε την πορεία της αγοράς, καθώς το Σαββατοκύριακο είχε προηγηθεί νέα κλιμάκωση στη ρητορική του Τραμπ. Μέσω σειράς αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε το Ιράν με σφοδρές επιθέσεις σε σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και άλλες υποδομές, εάν η Τεχεράνη δεν προχωρήσει στο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ έως την Τρίτη.

Ο Τραμπ έχει προαναγγείλει επίσης συνέντευξη Τύπου για τη Δευτέρα στις 20:00 ώρα Ελλάδος, ενώ είχε δώσει από τις 26 Μαρτίου δεκαήμερη προθεσμία προς το Ιράν για επαναλειτουργία του Ορμούζ, η οποία εκπνέει το βράδυ της Δευτέρας.

Η αγορά πετρελαίου παραμένει έτσι σε κατάσταση αυξημένης μεταβλητότητας, με τους επενδυτές να σταθμίζουν από τη μία τις διπλωματικές επαφές και από την άλλη τον κίνδυνο νέας στρατιωτικής κλιμάκωσης στην περιοχή.