Η κίνηση στα Στενά του Ορμούζ έφθασε στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων εβδομάδων, καθώς περισσότερες χώρες φαίνεται να εξασφαλίζουν συμφωνίες ασφαλούς διέλευσης με το Ιράν, σε μια εξέλιξη που αυξάνει τη ναυτιλιακή δραστηριότητα αλλά ταυτόχρονα ενισχύει τον έλεγχο της Τεχεράνης στο κρίσιμο θαλάσσιο πέρασμα.

Σύμφωνα με στοιχεία που επικαλείται το Bloomberg, συνολικά 21 πλοία διέσχισαν τα στενά το Σαββατοκύριακο, αριθμός που αποτελεί τη μεγαλύτερη επίδοση δύο ημερών από τις αρχές Μαρτίου, όταν η κίνηση είχε αρχίσει να υποχωρεί. Από αυτά, τα 13 πλοία κατευθύνθηκαν προς την Αραβική Θάλασσα.

Παρά την αύξηση, η κίνηση παραμένει σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με την περίοδο πριν από τον πόλεμο, όταν περίπου 135 πλοία ημερησίως διέρχονταν από το Ορμούζ.

Τα ιρανικά πλοία εξακολουθούν να κυριαρχούν στις διελεύσεις, ωστόσο την Κυριακή πέρασε από τα στενά και δεξαμενόπλοιο που μετέφερε ιρακινό αργό πετρέλαιο, αφού το Ιράν ανακοίνωσε ότι θα παραχωρήσει εξαίρεση στο Ιράκ. Την ίδια ώρα, η Ινδία, η οποία έχει διαπραγματευτεί την αποχώρηση ορισμένων πλοίων και έχει παραλάβει για πρώτη φορά εδώ και χρόνια ιρανικό υγροποιημένο αέριο πετρελαίου, έχει πλέον δει οκτώ δεξαμενόπλοια LPG να περνούν από την περιοχή.

Την περασμένη εβδομάδα, δύο πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων που συνδέονται με την Κίνα κατάφεραν να πραγματοποιήσουν τη διέλευση στη δεύτερη προσπάθειά τους, ενώ πέρασαν επίσης και δύο πλοία που συνδέονται με την Ιαπωνία.

Τα Στενά του Ορμούζ, που συνδέουν τον Περσικό Κόλπο με τις διεθνείς θαλάσσιες οδούς, έχουν εξελιχθεί σε κομβικό σημείο της σύγκρουσης, καθώς ο πόλεμος εισέρχεται στην έκτη εβδομάδα του. Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει απειλήσει ότι θα πλήξει πολιτικές υποδομές και θα «εξαπολύσει κόλαση» στο Ιράν αν δεν ανοίξει ξανά η διέλευση, ενώ η Τεχεράνη έχει διαμηνύσει ότι θα προχωρήσει μόνο εφόσον τα τέλη διέλευσης καλύψουν τις ζημιές που, όπως υποστηρίζει, έχει υποστεί από τον πόλεμο.

Η ανώτερη αναλύτρια αργού πετρελαίου της Kpler Ltd., Muyu Xu, δήλωσε ότι το Ιράν ανταποκρίνεται στα αιτήματα των εταίρων του, ενώ παράλληλα ενισχύει τον έλεγχό του στο Ορμούζ. Όπως σημείωσε, η διέλευση παραμένει υπό την επιρροή της Τεχεράνης και η κατάσταση μπορεί να μεταβληθεί ανά πάσα στιγμή σε περίπτωση νέας κλιμάκωσης.

Παράλληλα, το Ιράν προωθεί νομοθεσία που ρυθμίζει τον έλεγχό του στα στενά και τα τέλη διέλευσης, σε μια κίνηση που ουσιαστικά θεσμοθετεί το ιδιότυπο σύστημα πληρωμών το οποίο, σύμφωνα με πλοιοκτήτες, εφαρμόζεται ήδη εδώ και εβδομάδες.

Παρότι η Τεχεράνη βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με φιλικές χώρες, οι ακριβείς όροι αυτών των συμφωνιών παραμένουν ασαφείς. Αυτό ισχύει ακόμη και στις περιπτώσεις που οι διευθετήσεις έχουν αναγνωριστεί δημόσια, όπως με το Ιράκ, αλλά ακόμη περισσότερο όπου δεν έχει αποσαφηνιστεί ποιος ακριβώς εξασφάλισε την ασφαλή διέλευση, όπως συμβαίνει με πλοία που συνδέονται με τη Γαλλία και την Ιαπωνία.

Το Πακιστάν, σύμφωνα με το δημοσίευμα, έλαβε την περασμένη εβδομάδα πρόταση για 20 “θέσεις” ώστε να απομακρύνει πλοία από τον Κόλπο, περισσότερες από όσες διαθέτει σήμερα εγκλωβισμένες πίσω από τα στενά. Η χώρα εξετάζει μεταξύ άλλων το ενδεχόμενο να αναλάβει και άλλα δεξαμενόπλοια ή ακόμη και να αλλάξει τη σημαία τους, ώστε να εξασφαλίσει προμήθειες σε λιπάσματα, πετρέλαιο και άλλα αγαθά.

Διελεύσεις έχουν πραγματοποιήσει επίσης πλοία που συνδέονται με την Τουρκία, την Ελλάδα και την Ταϊλάνδη.

Μέχρι στιγμής, η πλειονότητα των πλοίων που έχουν λάβει άδεια φαίνεται να ακολουθεί διαδρομή που υποδεικνύεται από την Τεχεράνη, κινούμενα κοντά στις ιρανικές ακτές. Ωστόσο, όλο και περισσότερα αρχίζουν πλέον να ακολουθούν πορεία κατά μήκος της απέναντι ακτογραμμής. Το Ομάν, που μοιράζεται τα ύδατα των στενών, επιβεβαίωσε την Κυριακή ότι έχει πραγματοποιήσει συνομιλίες για τη διευκόλυνση της ναυσιπλοΐας στην περιοχή.

