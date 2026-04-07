Ανοδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου, καθώς εντείνεται η αβεβαιότητα στη Μέση Ανατολή μετά τις νέες απειλές του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατά του Ιράν, με φόντο το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ.

Ο Τραμπ προειδοποίησε ότι θα πλήξει πολιτικές υποδομές του Ιράν και δήλωσε πως η Ισλαμική Δημοκρατία θα μπορούσε να «εξοντωθεί σε μια νύχτα» εάν δεν ανοίξει ξανά το στρατηγικής σημασίας θαλάσσιο πέρασμα.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, το αργό πετρέλαιο WTI με παράδοση Μαΐου ενισχύεται κατά 2,68%, φθάνοντας στα 115,42 δολάρια ανά βαρέλι.

Την ίδια ώρα, το Brent παραδόσεως Ιουνίου καταγράφει άνοδο 1,47% και διαμορφώνεται στα 111,38 δολάρια ανά βαρέλι.

Το κλείσιμο της στενής πλωτής οδού που συνδέει τον Περσικό Κόλπο με τον Κόλπο του Ομάν έχει προκαλέσει ισχυρό σοκ στον εφοδιασμό, οδηγώντας σε εκτίναξη των τιμών του αργού, αλλά και άλλων ενεργειακών προϊόντων, όπως τα καύσιμα αεροσκαφών, το ντίζελ και η βενζίνη, από την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου.

Αναφερόμενος στις εξελίξεις, ο Τραμπ δήλωσε ότι η προθεσμία προς το Ιράν λήγει την επόμενη ημέρα, προσθέτοντας ότι βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις, οι οποίες, όπως είπε, γίνονται καλή τη πίστει. Σημείωσε επίσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες λαμβάνουν τη βοήθεια χωρών που επιθυμούν τον τερματισμό της κρίσης, καθώς επηρεάζονται και οι ίδιες από την αναταραχή.

Παρά τις δηλώσεις αυτές, το αποτέλεσμα των επαφών παραμένει αβέβαιο. Ο πρόεδρος της Yardeni Research, Εντ Γιαρντένι, ανέφερε ότι οι επενδυτές παραμένουν εγκλωβισμένοι ανάμεσα στο ενδεχόμενο μιας επικείμενης αποκλιμάκωσης και στο σενάριο περαιτέρω κλιμάκωσης της σύγκρουσης.

Όπως σημείωσε, δεν μπορεί να αποκλειστεί ούτε το ενδεχόμενο υποχώρησης του Ιράν, ούτε μια νέα παράταση της προθεσμίας από τον Τραμπ, με το επιχείρημα ότι οι συνομιλίες προχωρούν. Παράλληλα, παραμένει ανοιχτό και το σενάριο περαιτέρω κλιμάκωσης. «Η ομίχλη του πολέμου παραμένει πυκνή»,