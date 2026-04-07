Η Pershing Square του Μπιλ Άκμαν ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να εξαγοράσει την Universal Music Group, τη μεγαλύτερη δισκογραφική εταιρεία στον κόσμο, σε συμφωνία συνολικού ύψους 55,8 δισ. ευρώ (64,4 δισ. δολάρια).

Σύμφωνα με το CNBC, η Universal Music θα συγχωνευθεί με την Pershing Square και θα εισαχθεί στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, βάσει των όρων της συμφωνίας, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του έτους.

Οι μέτοχοι της εταιρείας θα λάβουν συνολικά 9,4 δισ. ευρώ σε μετρητά και μετοχές της νέας εταιρείας, με αναλογία 0,77 για κάθε μετοχή της Universal Music που κατέχουν.

Η μετοχή της εταιρείας κατέγραψε άνοδο 28,3% λίγο μετά την έναρξη των συναλλαγών στο Άμστερνταμ, αντανακλώντας την αντίδραση της αγοράς στην ανακοίνωση της συμφωνίας.

Ο Μπιλ Άκμαν δήλωσε ότι από την εισαγωγή της Universal Music στο χρηματιστήριο, ο Λούσιαν Γκρέιντζ και η διοίκηση της εταιρείας έχουν επιτελέσει σημαντικό έργο, ενισχύοντας το χαρτοφυλάκιο καλλιτεχνών και επιτυγχάνοντας ισχυρές επιχειρηματικές επιδόσεις.

Ωστόσο, σημείωσε ότι η τιμή της μετοχής έχει παραμείνει στάσιμη λόγω παραγόντων που δεν σχετίζονται με τις επιδόσεις του μουσικού κλάδου, υποστηρίζοντας ότι τα ζητήματα αυτά μπορούν να αντιμετωπιστούν μέσω της συγκεκριμένης συναλλαγής.

Η Universal Music, που εκπροσωπεί καλλιτέχνες όπως η Taylor Swift και η Lady Gaga, εισήχθη στο χρηματιστήριο Euronext του Άμστερνταμ το 2021 με αρχική αποτίμηση 46 δισ. ευρώ, μετά την απόσχισή της από τον γαλλικό όμιλο μέσων ενημέρωσης Vivendi.