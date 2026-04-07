Η Ρωσία αποκομίζει δισεκατομμύρια ευρώ σε έσοδα από τις εξαγωγές εμπορευμάτων της λόγω του αποκλεισμού των Στενών του Ορμούζ, σύμφωνα με ανακοίνωση του Γερμανορωσικού Εμπορικού Επιμελητηρίου.

Όπως αναφέρεται, τα κέρδη της Ρωσίας από τις εξαγωγές πετρελαίου, φυσικού αερίου και λιπασμάτων αντιστοιχούν σε περισσότερα από 10 δισεκατομμύρια ευρώ τον μήνα.

Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου, Ματίας Σεπ, δήλωσε στο Γερμανικό Πρακτορείο ότι η Ρωσία είναι ο μεγάλος κερδισμένος του νέου πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Μόσχα επωφελείται από τις υψηλότερες παγκόσμιες τιμές των εμπορευμάτων, καθώς χρησιμοποιεί άλλες οδούς εξαγωγών, με την κατάσταση αυτή να μπορεί να της αποφέρει, όπως είπε, ένα απροσδόκητο κέρδος ιστορικής κλίμακας.

Το Επιμελητήριο εκτιμά ότι, με την τιμή του πετρελαίου κοντά στα 100 δολάρια το βαρέλι, η Ρωσία μπορεί να αναμένει ετήσια αύξηση εσόδων κατά 71,8 δισεκατομμύρια δολάρια σε σύγκριση με το σχέδιο προϋπολογισμού της.

Την ίδια ώρα, η τιμή του αργού Brent παραδόσεως Ιουνίου ξεπέρασε στην αρχή της εβδομάδας τα 111 δολάρια το βαρέλι, δηλαδή περίπου 40 δολάρια υψηλότερα σε σχέση με τα επίπεδα πριν από τον πόλεμο.

Ο ρωσικός προϋπολογισμός εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από τις πωλήσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου, με την τιμή αναφοράς που έχει προβλεφθεί στον τρέχοντα προϋπολογισμό να ανέρχεται στα 59 δολάρια το βαρέλι.

Πριν από τον πόλεμο στο Ιράν, ο ρωσικός προϋπολογισμός κατέγραφε έλλειμμα, καθώς η τιμή του πετρελαίου βρισκόταν κάτω από το προβλεπόμενο επίπεδο.

Σύμφωνα με το Επιμελητήριο, στα σημερινά επίπεδα τιμών η Μόσχα μπορεί να αποκομίσει περίπου 50 δισεκατομμύρια δολάρια επιπλέον ετήσια έσοδα μόνο από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο.

Η ανακοίνωση σημειώνει επίσης ότι η Ρωσία, η οποία προσβλέπει και σε τερματισμό των δυτικών κυρώσεων, αξιοποιεί τα έσοδα από τις πωλήσεις εμπορευμάτων για τη χρηματοδότηση του πολέμου της κατά της Ουκρανίας.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το δημοσίευμα, στη Μόσχα υπάρχουν ήδη εκτιμήσεις για ενδεχόμενη εκτόξευση της τιμής του πετρελαίου στα 200 δολάρια το βαρέλι.

Σε ένα τέτοιο σενάριο, σύμφωνα πάντα με το Επιμελητήριο, τα συνολικά έσοδα θα μπορούσαν να φτάσουν τα 350,4 δισεκατομμύρια δολάρια, δηλαδή 247 δισεκατομμύρια δολάρια περισσότερα από όσα προβλέπονται στον προϋπολογισμό.

Σε υψηλό 13ετίας οι τιμές του αργού – Επωφελείται από το παγκόσμιο ράλι πετρελαίου η Ρωσία

Οι τιμές του ρωσικού αργού πετρελαίου αυξήθηκαν στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων άνω των 13 ετών, καθώς η Μόσχα επωφελείται από το παγκόσμιο ράλι πετρελαίου που συνδέεται με την κρίση στο Ιράν.Το βασικό ρωσικό μείγμα Urals έφτασε τα 116,05 δολάρια το βαρέλι στις 2 Απριλίου στο λιμάνι Primorsk της Ρωσίας, τη μεγαλύτερη εγκατάσταση εξαγωγής πετρελαίου της χώρας στη Βαλτική, σύμφωνα με στοιχεία της Argus Media, όπως μεταδίδει το Bloomberg.

Η τιμή αυτή, που δεν περιλαμβάνει τα μεταφορικά κόστη, είναι σχεδόν διπλάσια από τον μέσο όρο των 59 δολαρίων ανά βαρέλι που είχε προβλεφθεί στον ρωσικό προϋπολογισμό για φέτος. Τα αυξημένα έσοδα από το πετρέλαιο μειώνουν την πίεση στα δημόσια οικονομικά του Κρεμλίνου, καθώς συνεχίζεται ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή έχει ουσιαστικά περιορίσει περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου που διέρχεται από το Στενό του Ορμούζ. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει απαιτήσει από την Τεχεράνη να ανοίξει αυτό το κρίσιμο θαλάσσιο πέρασμα, διαφορετικά θα αντιμετωπίσει την καταστροφή βασικών υποδομών, θέτοντας προθεσμία έως τις 8 μ.μ. (ώρα Ανατολικής Ακτής) την Τρίτη.

Στο λιμάνι Novorossiysk της Μαύρης Θάλασσας, το Urals έφτασε τα 114,45 δολάρια το βαρέλι την Πέμπτη, σύμφωνα με την Argus Media. Η μέση έκπτωση του Urals από τα δυτικά ρωσικά λιμάνια σε σχέση με το παγκόσμιο benchmark Dated Brent μειώθηκε κάτω από τα 27,75 δολάρια το βαρέλι, το χαμηλότερο επίπεδο από τα μέσα Δεκεμβρίου.

Όταν το Urals φτάνει στην Ινδία, διαπραγματεύεται πλέον με premium σε σχέση με το Brent, το οποίο αυξήθηκε στα 6,1 δολάρια ανά βαρέλι, έναντι 3,9 δολαρίων πριν από δύο εβδομάδες, σύμφωνα με τα δεδομένα. Δεν είναι σαφές αν αυτή η διαφορά τιμής — μεταξύ εξαγωγής και τελικής παράδοσης — καταλήγει τελικά στη Ρωσία.

Ωστόσο, η ικανότητα της Μόσχας να επωφεληθεί από το παγκόσμιο ράλι πετρελαίου περιορίζεται από τις επιθέσεις της Ουκρανίας σε ενεργειακές υποδομές και διυλιστήρια. Το Κίεβο έχει εντείνει τα πλήγματα σε θαλάσσια λιμάνια — ιδιαίτερα στη Βαλτική ακτή, απ’ όπου εξάγεται περίπου το 40% του ρωσικού θαλάσσιου αργού — προκαλώντας διαταραχές στη φόρτωση και μειώνοντας τα έσοδα της Ρωσίας από τις εξαγωγές εμπορευμάτων.

Capital.gr