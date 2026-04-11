Το δολάριο ξεκίνησε την εβδομάδα υπό πίεση, εν μέσω προσδοκιών ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν θα μπορούσαν να εξομαλύνουν τις διαφορές τους και να τερματίσουν τη σύρραξη. Η πτωτική του πορεία επιταχύνθηκε μετά από δημοσιεύματα, σύμφωνα με τα οποία οι δύο χώρες κατέληξαν σε συμφωνία για εκεχειρία δύο εβδομάδων, η οποία περιλαμβάνει την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, μέσω των οποίων διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας διακίνησης πετρελαίου.

Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε ότι και το Ισραήλ συναινεί στην εκεχειρία. Ωστόσο, ΗΠΑ και Ισραήλ επέμεναν ότι η συμφωνία δεν προνοεί εκεχειρία και στον Λίβανο, κάτι που οδήγησε το Ιράν να καθυστερεί την ομαλοποίηση της διέλευσης δεξαμενοπλοίων από τα Στενά του Ορμούζ.

Παρά την εκκρεμότητα, η τιμή του αργού πετρελαίου WTI υποχώρησε αμέσως μετά την εκεχειρία έως και 16% μετά την ανακοίνωση, ενώ οι αμερικανικές αγορές σημείωσαν έντονη άνοδο. Η εξέλιξη αυτή ήρθε μόλις μία ημέρα μετά τις απειλές του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, για μαζικά πλήγματα σε ιρανικούς πολιτικούς στόχους, με χαρακτηριστική τη δήλωσή του ότι «ένας ολόκληρος πολιτισμός θα πεθάνει απόψε» εάν δεν ικανοποιούνταν τα αιτήματά του.

Fed: Στο τραπέζι ξανά οι μειώσεις επιτοκίων

Η εκεχειρία και η απότομη πτώση των τιμών του πετρελαίου περιόρισαν τις πληθωριστικές πιέσεις, οδηγώντας τους επενδυτές να επαναφέρουν σενάρια επανέναρξης της νομισματικής χαλάρωσης από την κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ, Fed.

Σύμφωνα με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Fed funds, η πιθανότητα για μείωση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης έως το τέλος του έτους υπερβαίνει το 50%.

Ωστόσο, παρά την υποχώρηση των προσδοκιών για ψηλότερα επιτόκια και σε άλλες οικονομίες, οι περισσότερες μεγάλες κεντρικές τράπεζες εξακολουθούν να αναμένεται να κινηθούν προς περαιτέρω αυξήσεις, ακολουθώντας αντίθετη πορεία από τη Fed. Η απόκλιση αυτή ενδέχεται να εξηγεί γιατί άλλα νομίσματα επωφελήθηκαν σε μεγάλο βαθμό από την εξασθένηση του δολαρίου.

Η Ευρωπαική Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) εξακολουθεί να αναμένεται να προχωρήσει σε δύο αυξήσεις επιτοκίων εντός του έτους, ενώ για την Τράπεζα της Αγγλίας (BoE) τιμολογούνται αυξήσεις συνολικού ύψους 30 μονάδων βάσης. Η πιθανότητα αύξησης επιτοκίων από την Τράπεζα της Ιαπωνίας (BoJ) εντός του μήνα παραμένει αμφίρροπη, ενώ με την ισοτιμία δολάριο/γεν να υποχωρεί προς το επίπεδο των 158,00, οι ανησυχίες για παρέμβαση έχουν περιοριστεί.

Αποκλιμάκωση αποδόσεων στηρίζει τον χρυσό

Ο χρυσός κινήθηκε ανοδικά, καθώς η αποκλιμάκωση των πληθωριστικών πιέσεων και η επαναφορά των προσδοκιών για μειώσεις επιτοκίων από τη Fed μείωσαν το κόστος ευκαιρίας διακράτησης του πολύτιμου μετάλλου.

Παράλληλα, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία, η κεντρική τράπεζα της Κίνας συνέχισε να αυξάνει τα αποθέματα χρυσού για 17ο διαδοχικό μήνα τον Μάρτιο, εξέλιξη που ενδέχεται να στήριξε την ανοδική αντίδραση από τα χαμηλά επίπεδα των 4.100 δολαρίων στα τέλη Μαρτίου, πριν από την ανακοίνωση της εκεχειρίας.

Κοιτώντας μπροστά, οι προοπτικές για το δολάριο ενδέχεται να παραμείνουν αρνητικές, καθώς περαιτέρω υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου θα μπορούσε να συμπιέσει επιπλέον τις αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων και να αυξήσει την πιθανότητα μείωσης επιτοκίων από τη Fed έως τον Δεκέμβριο, διατηρώντας παράλληλα θετική την προοπτική για τον χρυσό.

Επιπρόσθετα, δεδομένου ότι η εκεχειρία είναι προσωρινή, παραμένει ένα επίπεδο γεωπολιτικού κινδύνου, ωστόσο η επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ ενδέχεται να επιτρέψει στον χρυσό να ανακτήσει τον ρόλο του ως ασφαλές καταφύγιο.

Εντούτοις, δεν απουσιάζουν οι καθοδικοί κίνδυνοι. Ένας εξ αυτών αφορά το ενδεχόμενο μαζικής μετατόπισης επενδυτικών κεφαλαίων προς περιουσιακά στοιχεία υψηλότερου κινδύνου στο περιβάλλον εκεχειρίας. Ένας δεύτερος κίνδυνος θα μπορούσε να προκύψει σε περίπτωση αποτυχίας επίτευξης μόνιμης συμφωνίας, με πιθανή αναζωπύρωση των εντάσεων και επαναφορά σεναρίων κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν.

* Επικεφαλής Αναλυτής Αγορών, Trading Point Market Analysis