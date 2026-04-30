Σε προσωρινή εφαρμογή τίθεται από την 1η Μαΐου η Ενδιάμεση Εμπορική Συμφωνία ΕΕ – Mercosur, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η συμφωνία αναμένεται να επιφέρει άμεσες μειώσεις δασμών και να ανοίξει νέες αγορές για ευρωπαϊκά προϊόντα, ενισχύοντας τις εξαγωγικές δυνατότητες επιχειρήσεων, αγροτών και μικρομεσαίων εταιρειών της ΕΕ.

Η Πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε ότι η συμφωνία αποτελεί αποτέλεσμα μακράς διαπραγμάτευσης και δημιουργεί από την πρώτη ημέρα νέες εμπορικές ευκαιρίες για την Ένωση.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, προβλέπεται σταδιακή κατάργηση των εισαγωγικών δασμών για πάνω από το 91% των ευρωπαϊκών εξαγωγών προς τη Mercosur, μια αγορά που ξεπερνά τα 700 εκατομμύρια καταναλωτές.

Από την πρώτη ημέρα εφαρμογής μειώνονται ή καταργούνται δασμοί σε προϊόντα όπως αυτοκίνητα, φαρμακευτικά προϊόντα, κρασί, αποστάγματα και ελαιόλαδο.

Η συμφωνία προβλέπει επίσης αύξηση έως και 50% στις εξαγωγές αγροδιατροφικών προϊόντων της ΕΕ προς την περιοχή, καθώς και νομική προστασία για 344 ευρωπαϊκές γεωγραφικές ενδείξεις.

Παράλληλα, περιλαμβάνει ποσοστώσεις και μηχανισμούς διασφάλισης για ευαίσθητους αγροτικούς τομείς της ΕΕ, καθώς και ενισχυμένους ελέγχους.

Από την 1η Μαΐου τίθενται επίσης σε εφαρμογή ρυθμίσεις για μείωση τεχνικών και μη δασμολογικών εμποδίων, όπως κανόνες συμμόρφωσης, επισήμανσης προϊόντων και εναρμόνισης με διεθνή πρότυπα.

Η συμφωνία ανοίγει τις αγορές δημοσίων συμβάσεων στη Mercosur και διευκολύνει την πρόσβαση ευρωπαϊκών υπηρεσιών σε τομείς όπως τα χρηματοοικονομικά, η πληροφορική και οι μεταφορές.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, έως το 2040 οι εξαγωγές της ΕΕ προς τη Mercosur αναμένεται να αυξηθούν κατά 39%, φτάνοντας τα €50 δισ. ετησίως.