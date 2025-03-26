Οι μαθητές του Λυκείου Γιαννάκη Ταλιώτη Γεροσκήπου δημιούργησαν την εφαρμογή «Finance Buddy»,[1] μια καινοτόμα λύση για τη βελτίωση του Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού στην Κύπρο. Η εν λόγω εφαρμογή είναι σχεδιασμένη για να εκπαιδεύει τους χρήστες κυρίως σε θέματα προϋπολογισμού, αποταμιεύσεων, δανεισμού, επενδύσεων και συντάξεων.

Το Finance Buddy είναι μια μαθητική επιχείρηση η οποία παρέχει ταυτόχρονα επαγγελματικές συμβουλές για δάνεια, φορολογία και κοινωνικές παροχές, προωθώντας τη δηλωμένη εργασία. Παράλληλα, ενημερώνει τους χρήστες για τις τελευταίες οικονομικές εξελίξεις και τους κινδύνους, όπως οι απάτες μέσω κρυπτονομισμάτων, παρέχει Στατιστικά Στοιχεία από τη Στατιστική Υπηρεσία της Κύπρου και στοχεύει στη βελτίωση της χρηματοοικονομικής παιδείας των πολιτών.

Η ομάδα των επτά μαθητών, που φοιτούν στον Οικονομικό Κλάδο, λειτουργούν τη μαθητική επιχείρηση με επαγγελματικό πνεύμα. Οι ρόλοι τους περιλαμβάνουν τη διοίκηση, τη διαχείριση των προϊόντων, το μάρκετινγκ και τη λογιστική, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία επιχειρηματικής λειτουργίας.

Οι μαθητές διαγωνίζονται στο Junior Achievement Cyprus 2025 και στο 3rd Youth Tech Fest Cyprus 2025, αποδεικνύοντας το δυναμικό τους στον επιχειρηματικό καθώς και στον τεχνολογικό τομέα.

Η εν λόγω εφαρμογή παρουσιάστηκε από τους μαθητές σε Μαθητική Ημερίδα που διοργανώθηκε στις 21 Μαρτίου 2025 στο σχολείο τους, εντυπωσιάζοντας τους συμμετέχοντες με τις καινοτόμες λειτουργίες και τον φιλικό προς τον χρήστη σχεδιασμό της.

Αξίζει επίσης να αναφερθεί ότι στο πλαίσιο της ενημέρωσης για τη δημιουργία της εφαρμογής, διοργάνωσαν σκυταλοδρομία Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού στην οποία συμμετείχαν 60 μαθητές και μαθήτριες.

Παράλληλα κατά τη διάρκεια της εν λόγω ημερίδας δόθηκαν διαλέξεις από την κυρία Έλενα Καρκώτη, Λειτουργό Α΄ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, υπεύθυνη για την Χρηματοοικονομική Επιμόρφωση του κοινού και τον κύριο Αλέξανδρο Κλάππα, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Επικεφαλής Πρωτοβουλίας Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού του Συνδέσμου Χρηματοοικονομικών Αναλυτών Κύπρου (CFA Society Cyprus).

Οι διαλέξεις έγιναν στο πλαίσιο εκστρατείας ενημέρωσης που πραγματοποίησαν, τόσο η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, όσο και το CFA Society Cyprus στη διάρκεια της Παγκόσμιας Εβδομάδας Χρήματος – Global Money Week (GMW), η οποία είναι μια ετήσια παγκόσμια εκστρατεία ευαισθητοποίησης που αποσκοπεί στο να εξασφαλίσει ότι τα άτομα από νεαρή ηλικία αποκτούν τις γνώσεις, δεξιότητες και συμπεριφορές που απαιτούνται για να λαμβάνουν σωστές οικονομικές αποφάσεις.

Η κυρία Καρκώτη επικεντρώθηκε σε βασικές έννοιες διαχείρισης χρημάτων, όπως η σημασία του προϋπολογισμού και της αποταμίευσης, η συνετή δαπάνη, η επένδυση και οι κίνδυνοι από απάτες κυρίως στον χώρο του διαδικτύου και των social media, η κατανόηση της αξίας του χρήματος και η ανάπτυξη υγιών οικονομικών συνηθειών από μικρή ηλικία. Αναφέρθηκε επίσης στις πρωτοβουλίες και στις δράσεις που αναλαμβάνει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, για την προώθηση του Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού.

Ο κύριος Κλάππας αναφέρθηκε στον οικονομικό προγραμματισμό, στην αποταμίευση και στην επένδυση. Ο Σύνδεσμος Χρηματοοικονομικών Αναλυτών Κύπρου συμβάλλει με προτεραιότητα και με δράσεις πρωτοβουλίας σχετικά με τον Χρηματοοικονομικό Αλφαβητισμό και ως επικεφαλής αυτής της προσπάθειας, ο κύριος Κλάππας δήλωσε ιδιαίτερα ευγνώμων για την ευκαιρία που του δόθηκε να έχει άμεση επαφή με τους μαθητές.

Διάλεξη έγινε επίσης και από την κυρία Νίκη Χριστοφή, τη Μέντορα των μαθητών, μέλος της Επιτροπής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου καθώς και έμπειρη Εμπειρογνώμονας σε θέματα Επιχειρηματικότητας και Επιχειρηματικής Ανάπτυξης και Φορολογική Σύμβουλος. Η κυρία Χριστοφή παρουσίασε τα Εργασιακά Δικαιώματα στην Κύπρο, τους Βασικούς Όρους Εργοδότησης, καθώς και τα οφέλη της Δηλωμένης Εργασίας. Η κυρία Χριστοφή εξέφρασε τα θερμά της συγχαρητήρια προς τους μαθητές, καθώς και προς τους εκπαιδευτικούς των μαθητών, κυρία Μαρία Χαραλάμπους και κύριο Χαράλαμπο Χαραλάμπους, για την αξιέπαινη στήριξη των μαθητών. Επιπλέον, τόνισε τη σημασία του Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού, όπως επισημαίνεται και από τον Εξοχότατο Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, κύριο Νίκο Χριστοδουλίδη.

Αξιοσημείωτο είναι και το γεγονός ότι στο πλαίσιο των δράσεων της Global Money Week για την ευαισθητοποίηση των νέων σε θέματα που αφορούν την οικονομική επίγνωση, ευημερία, και ανθεκτικότητα, οι μαθητές συνδιοργάνωσαν σεμινάριο στις 24 Μαρτίου 2025 με το Financial Well Being Institute.[2]

Στο σεμινάριο συμμετείχαν μαζί με τους μαθητές και αξιόλογοι ομιλητές οι οποίοι είναι Καθηγητές Οικονομικών στον τομέα της Εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα συμμετείχαν η κυρία Μαρία Χαραλάμπους, Οικονομολόγος Εκπαιδευτικός και Επόπτρια Οικονομολόγων Εκπαιδευτικών στο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης, η κυρία Μαρία Βρυώνη Επαμεινώνδα, Οικονομολόγος Εκπαιδευτικός και συγγραφέας βιβλίων, ο κύριος Αργύρης Αλεξάνδρου, Οικονομολόγος Εκπαιδευτικός και ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Οικονομολόγων Καθηγητών Κύπρου (Σ.Ο.ΚΑ.Κ.). Στο εν λόγω σεμινάριο πραγματοποιήθηκε μια ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα συζήτηση με τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών και των μαθητών για τον Χρηματοοικονομικό Αλφαβητισμό ως εφόδιο ζωής για τους νέους. Στο σεμινάριο συμμετείχαν και μαθητές από άλλα σχολεία, των οποίων η παρέμβαση ήταν εξίσου σημαντική.

Συνοπτικά, ανταλλάχθηκαν απόψεις και εισηγήσεις για τα πιο κάτω θέματα: Πώς ο Χρηματοοικονομικός Αλφαβητισμός συμβάλλει σε κάθε στάδιο της πορείας των εφήβων και με ποιο τρόπο συμβάλλει στην οικονομική ανεξαρτησία και ευημερία όλων των ατόμων ανεξαρτήτως ηλικίας ως εφόδιο ζωής.

Οι μαθητές τονίζουν ότι ο Χρηματοοικονομικός Αλφαβητισμός δεν είναι απλώς μια δεξιότητα, αλλά ένα αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής που συμβάλλει στην οικονομική ανεξαρτησία και στην ευημερία. Πρόκειται για μια γνώση που προσφέρει αυτοπεποίθηση στις οικονομικές αποφάσεις και ανοίγει τον δρόμο προς μια πιο ασφαλή και ευημερούσα ζωή.

Η ομάδα των μαθητών:

Κατερίνα Γεωργιάδου – CEO

Νικολεττα Κωμοδρομου – OPERATIONS MANAGER

Κατερινα Πετρεα – PRODUCT MANAGER

Κλειτος Κειτου- R&D MANAGER

Βιολετα Κεσιδου – HR MANAGER

Χρυσοστομος Ανδρεου – ACCOUNTING MANAGER

Εφραιμ Μιχαηλ – MARKETING MANAGER

