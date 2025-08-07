Αισιοδοξία φαίνεται να επικρατεί πλέον στην ξενοδοχειακή βιομηχανία σε σχέση με τις εργασιακές διαφορές που είχαν προκύψει μεταξύ εργοδοτών και συντεχνιών και οι οποίες έθεσαν σε κίνδυνο την εργατική ειρήνη εν μέσω καλοκαιρινής περιόδου.

Οι απευθείας διαπραγματεύσεις των συνδικαλιστικών οργανώσεων με τους ομίλους στους οποίους είχαν προκύψει εργασιακά ζητήματα, σε συνδυασμό με την καλή θέληση που επιδεικνύουν αμφότερες οι πλευρές, φαίνεται να φέρνουν αποτελέσματα.

Η χθεσινή συμφωνία μεταξύ συντεχνιών και τους ενός εκ των τεσσάρων ομίλων όπου υπήρξαν διαφορές, ενδεχομένως να αποτελέσει προπομπό για συμφωνία των συντεχνιών και με τους άλλους τρεις ξενοδοχειακούς ομίλους.

Η χθεσινή συμφωνία

Ειδικότερα, χθες προέκυψε σύγκλιση μεταξύ των συνδικαλιστικών οργανώσεων και του ενός εκ των τεσσάρων ομίλων όπου υπήρχαν εργατικές διαφορές. Οι δυο πλευρές φαίνεται να συμφώνησαν στον τρόπο καταβολής μισθών και ωφελημάτων των εργαζομένων στη βάση και των προνοιών της συλλογικής σύμβασης, η οποία είχε υπογραφεί τον Δεκέμβριο του 2024.

Πλέον, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι και οι άλλοι δυο ξενοδοχειακοί όμιλοι βρίσκονται κοντά σε συμφωνία με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, ενώ σε σχέση με τον τέταρτο όμιλο, υπάρχει διαδικασία μεσολάβησης στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας. Ελπίδα όλων είναι το θέμα να λήξει μέχρι τα μέσα Αυγούστου και να συνεχίσουν απρόσκοπτα τη λειτουργία τους τα ξενοδοχεία. Βέβαια και οι δυο πλευρές κρατούν χαμηλούς τόνους ώστε να μην υπάρξει οποιοδήποτε περιθώριο παρεξήγησης ή παρερμηνείας, η οποία να τινάξει στον αέρα την όλη διαδικασία.

Πάνε καλά οι κρατήσεις

Στο μεταξύ, σε πολύ ικανοποιητικά επίπεδα κινούνται οι κρατήσεις στα ξενοδοχεία για την περίοδο του 15Αύγουστου. Την τιμητική τους για τη συγκεκριμένη περίοδο φαίνεται να έχουν οι προορισμοί της ελεύθερης περιοχής Αμμοχώστου, δηλαδή η Αγία Νάπα και ο Πρωταράς.

Η Πάφος, η οποία παραδοσιακά δέχεται μεγάλο αριθμό Ισραηλινών τουριστών φαίνεται να ανακάμπτει, αφού επανάρχησαν οι κρατήσεις από τη συγκεκριμένη γειτονική χώρα, ενώ ικανοποιητικά κινούνται και ορισμένοι προορισμοί στα ορεινά. Η Λεμεσός είναι σταθερή αγορά, ωστόσο φέτος με τη διοργάνωση ενός ομίλου του Ευρωμπάσκετ 2025, τα δεδομένα αναμένεται να είναι διαφορετικά.

Μιλώντας στον «Φ», ο Γενικός Διευθυντής του ΠΑΣΥΞΕ Χρίστος Αγγελίδης σημείωσε πως δεν αποκλείεται τις μέρες του 15Αύγουστου η πληρότητα να αγγίξει και το 90% ειδικά στις περιοχές Πρωταρά και Αγίας Νάπας. Η Πάφος αναμένει και τις κρατήσεις της τελευταίας στιγμής λόγω της ιδιόμορφης περίπτωσης με τους τουρίστες από το Ισραήλ. Η μόνη ανησυχία για τη συγκεκριμένη περίπτωση, είναι να μην είναι ήδη αργά όταν θα προκύψουν οι κρατήσεις της τελευταίας στιγμής και χάσουμε ένα αριθμό τουριστών προς άλλους ανταγωνιστικούς προορισμούς.

Εκτιμήσεις για φθινόπωρο

Όσον αφορά στην περίοδο μετά το καλοκαίρι και ειδικότερα τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο, εκεί φαίνεται να υπάρχει ανάκαμψη σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα, όπου λόγω του πολέμου είχε προκύψει κάποιο μούδιασμα στις κρατήσεις. Πλέον τα δεδομένα παρουσιάζονται πιο ενθαρρυντικά και οι αρμόδιοι φορείς ελπίζουν ότι εν τέλει και εφόσον δεν προκύψει κάτι έκτακτο, θα έχουμε ακόμα μια αρκετά καλή τουριστική χρονιά με όσα οφέλη για την οικονομία αυτό συνεπάγεται.

Υπενθυμίζεται ότι για το 2024, οι αφίξεις τουριστών ανήλθαν σε 4.040.200 σε σύγκριση με 3.845.652 την αντίστοιχη περίοδο του 2023, σημειώνοντας αύξηση 5,1%. Όσον αφορά στα έσοδα για την περσινή χρονιά, αυτά υπολογίζονται σε €3.209,4 εκατ. σε σύγκριση με €2.990,6 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2023, σημειώνοντας αύξηση 7,3%.