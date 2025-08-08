Απόφαση σε σχέση με το Μέτρο Ενίσχυσης, με τίτλο: «Σχέδιο Προώθησης Οπτικοακουστικής Βιομηχανίας» εξέδωσε η Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων Στέλλα Μιχαηλίδου, ο προϋπολογισμός του οποίου ανέρχεται στα €25.000.000,00.

Η Αρμόδια Αρχή για την εφαρμογή και υλοποίηση του Μέτρου είναι το Υπουργείο Οικονομικών, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Γραφείο της Εφόρου.

Στόχος του Μέτρου, σημειώνεται, είναι η προώθηση της οπτικοακουστικής βιομηχανίας και η προώθηση της Κυπριακής Δημοκρατίας ως χώρας γυρισμάτων, στο πλαίσιο της κυβερνητικής πολιτικής που υλοποιείται μέσω αναπτυξιακών, οικονομικών και φορολογικών κίνητρων. Το Μέτρο στοχεύει επίσης στην προώθηση της Κύπρου ως χώρας γυρισμάτων οπτικοακουστικών έργων, στην προβολή της ως τουριστικού προορισμού, στην εισροή κεφαλαίων, στην αύξηση των δραστηριοτήτων των εγχώριων επιχειρήσεων παραγωγής οπτικοακουστικών έργων και συνακόλουθα στην αύξηση θέσεων εργασίας στον οπτικοακουστικό τομέα.

Οι μορφές Οπτικοακουστικών Έργων ή Ταινιών που ενδέχεται να είναι συμβατές με το Σχέδιο μπορεί να περιλαμβάνουν: Κινηματογραφικές ταινίες – Ταινίες μεγάλου μήκους, Τηλεοπτικές ταινίες (ταινίες δραματουργίας), Υψηλού Επιπέδου Τηλεοπτικές Σειρές, Ψηφιακές ή/και αναλογικές ταινίες Κινουμένων Σχεδίων, Δημιουργικά Ντοκιμαντέρ, Προγράμματα τύπου ριάλιτι, τα οποία έμμεσα ή άμεσα προβάλλουν την Κυπριακή Δημοκρατία και τον πολιτισμό της.

Ο Ετήσιος Προϋπολογισμός του Μέτρου ανέρχεται στα €25.000.000,00.

H διάρκεια εφαρμογής του Μέτρου θα είναι μέχρι και τις 30 Ιουνίου 2027.

Δικαιούχοι των ενισχύσεων που θα παραχωρούνται μέσω του παρόντος Μέτρου θα είναι, αναφέρει το Γραφείο της Εφόρου είτε νομικό πρόσωπο ειδικού σκοπού εγγεγραμμένο στην Κυπριακή Δημοκρατία ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο δραστηριοποιείται στην Κυπριακή Δημοκρατία, είτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, Κύπριος ή Ευρωπαίος πολίτης φορολογικός κάτοικος Κύπρου.

Το εν λόγω Μέτρο δημοσιοποιήθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, ημερομηνίας 8 Αυγούστου, 2025.

ΚΥΠΕ