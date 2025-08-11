Πτωτική τάση καταγράφει ο αριθμός ακάλυπτων επιταγών την τελευταία τετραετία, σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία που δημοσίευσε η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) για τον Ιούλιο 2025.

Με βάση τις καταχωρίσεις στο Κεντρικό Αρχείο Πληροφοριών (ΚΑΠ), το 2022 καταγράφηκαν 255 εκδότες ακάλυπτων επιταγών, το 2023 ήταν 274, το 2024 μειώθηκαν στους 202, ενώ το πρώτο επτάμηνο του 2025 ο αριθμός περιορίστηκε στους 63.

Συνολικά, από τον Ιανουάριο 2022 μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί 794 περιπτώσεις εκδοτών ακάλυπτων επιταγών.

Αντίστοιχα, ο αριθμός των ακάλυπτων επιταγών στον προκαταρκτικό κατάλογο ήταν 473 το 2022, 356 το 2023, 300 το 2024 και 145 το πρώτο επτάμηνο του 2025.

Η αξία των ακάλυπτων επιταγών ανήλθε σε €1.518.669 το 2022, €1.767.912 το 2023, €617.873 το 2024 και €312.599 το πρώτο επτάμηνο του 2025, με τη συνολική αξία από τον Ιανουάριο 2022 να φτάνει τα €4.217.054.