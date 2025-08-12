Στο αποκορύφωμα της τουριστικής κίνησης για το φετινό καλοκαίρι βρίσκονται τα ξενοδοχεία της Κύπρου, με τις πληρότητες να αναμένεται ότι θα κυμανθούν μεταξύ 90% και 95% από το ερχόμενο Σαββατοκύριακο έως και τις 18 Αυγούστου, σύμφωνα με τον Πρόεδρο του ΠΑΣΥΞΕ, Θάνο Μιχαηλίδη.

Διαθεσιμότητα σε όλες τις επαρχίες

Ο κ. Μιχαηλίδης δήλωσε στο ΚΥΠΕ ότι η πληρότητα βρίσκεται στην κορύφωσή της για το διάστημα αυτό, ωστόσο υπάρχει ακόμη διαθεσιμότητα σε ξενοδοχεία όλων των επαρχιών, τόσο σε παράλια όσο και σε ορεινές περιοχές. «Όσοι συμπατριώτες μας δεν έχουν ακόμη αποφασίσει, μπορούν να βρουν διαθέσιμα καταλύματα», ανέφερε.

Μείωση πληρότητας μετά τις 18 Αυγούστου

Μετά τις 18 Αυγούστου, όταν οι Κύπριοι παραθεριστές αρχίσουν να επιστρέφουν, οι πληρότητες θα υποχωρήσουν περίπου στο 80% για το τρίτο δεκαήμερο του μήνα.

Η εικόνα του καλοκαιριού και οι επιπτώσεις από την περιοχή

Σχολιάζοντας τη συνολική εικόνα, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΥΞΕ είπε ότι ο Ιούνιος ξεκίνησε με προβλήματα στην ευρύτερη περιοχή, τα οποία προκάλεσαν σκαμπανεβάσματα στις κρατήσεις. Παρά τις διακυμάνσεις, οι πληρότητες τον Ιούλιο και τον Αύγουστο κινούνται σε ικανοποιητικά επίπεδα, περίπου στα ίδια με το 2024, με διαφοροποιήσεις ανά μονάδα.

Ο ρόλος των αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων

Αναφερόμενος στις βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb, ο κ. Μιχαηλίδης επεσήμανε ότι απορροφούν μέρος της τουριστικής ροής των ξενοδοχείων, ειδικά όταν πρόκειται για μη αδειούχα καταλύματα. Αυτές οι περιπτώσεις, είπε, δημιουργούν αθέμιτο ανταγωνισμό και κίνδυνο δυσφήμισης του κυπριακού τουριστικού προϊόντος, ενώ στερούν από το κράτος τα φορολογικά έσοδα που αποδίδονται από τα αδειούχα καταλύματα και τα ξενοδοχεία.

Ανάγκη για σαφές νομικό πλαίσιο

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΥΞΕ τόνισε την ανάγκη για σαφές νομικό πλαίσιο και αυστηρή εφαρμογή των κανονισμών, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι όλοι οι φορείς του τουριστικού τομέα λειτουργούν εντός των προβλεπόμενων διαδικασιών.