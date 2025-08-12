Πληροφορίες του Φιλελευθέρου αναφέρουν ότι πολλά νοικοκυριά και επιχειρήσεις θα στερηθούν την ηλεκτρική ενέργεια για κάποια λεπτά απόψε, εκ περιτροπής, λόγω αδυναμίας του ηλεκτρικού συστήματος να καλύψει επαρκώς τη ζήτηση.

Ήδη πληροφορούμαστε ότι έγιναν οι πρώτες αποσυνδέσεις καταναλωτών από το δίκτυο και αναλόγως της εξέλιξης που θα έχουν η ζήτηση και η παραγωγή θα ληφθούν αποφάσεις από τον Διαχειριστή Μεταφοράς για το ενδεχόμενο νέων αποκοπών.

Στο σκοτάδι περιοχή της Έγκωμης.

Όπως ανέφερε με ανακοίνωσή του το απόγευμα ο Διαχειριστής, θα γίνει προσπάθεια η διακοπή της ηλεκτροδότησης, όπου κριθεί αναγκαία, να μην υπερβαίνει τα 30 λεπτά ανά ομάδα καταναλωτών.

Η μέγιστη δυνατότητα παραγωγής από τις μονάδες της ΑΗΚ είναι σήμερα 1062 μεγαβάτ, λόγω βλαβών σε όλους τους σταθμούς. Η ζήτηση αυτή την ώρα είναι κοντά στα 1070 μεγαβάτ. Εξακολουθούν να συνδράμουν στην παραγωγή, σε πολύ περιορισμένο βαθμό, κάποια φωτοβολταϊκά συστήματα. Τα πράγματα είναι χειρότερα απόψε, λόγω μηδενικής συμβολής των αιολικών πάρκων.