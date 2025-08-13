Το ενδεχόμενο περικοπών καταναλωτικού φορτίου σήμερα και αύριο, λόγω οριακής κάλυψης της ηλεκτρικής ζήτησης εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών, ανακοίνωσε ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ).

Ελεγχόμενη απόρριψη φορτίου στις 12 Αυγούστου

Την Τρίτη 12 Αυγούστου 2025, στις 18:41, το Εθνικό Κέντρο Ελέγχου Ενέργειας (ΕΚΕΕ) προχώρησε σε εκ περιτροπής απόρριψη φορτίου σε πέντε ομάδες καταναλωτών, με μέγιστη διάρκεια 18 λεπτών. Η απόφαση ελήφθη λόγω της αυξημένης ζήτησης από τον καύσωνα και έκτακτης βλάβης σε μονάδα του Ηλεκτροπαραγωγού Σταθμού Βασιλικού.

Δύο τροφοδότες Μέσης Τάσης σε Λευκωσία και Πάφο δεν μπόρεσαν να απενεργοποιηθούν με τηλεχειρισμό και επανατροφοδοτήθηκαν χειροκίνητα, με διακοπές διάρκειας 1,5 ώρας και 1 ώρας αντίστοιχα.

Κίνδυνος για οριακή κάλυψη 13 και 14 Αυγούστου

Με τις θερμοκρασίες να φτάνουν τους 45°C, ο ΔΣΜΚ αναφέρει ότι η κάλυψη ζήτησης μεταξύ 18:30 – 22:00 θα είναι οριακή. Αν χρειαστούν περικοπές, θα διαρκέσουν έως 30 λεπτά ανά ομάδα καταναλωτών.

Έκκληση για εξοικονόμηση ενέργειας

Ο ΔΣΜΚ ζητά από το κοινό να περιορίσει την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας κατά τις κρίσιμες ώρες αιχμής και διαβεβαιώνει ότι οι περικοπές εφαρμόζονται μόνο για λόγους ασφάλειας και αξιοπιστίας του ηλεκτρικού συστήματος.