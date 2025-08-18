Με ακριβείς υπολογισμούς ως προς τα έξοδα θα πρέπει να κινούνται τα νοικοκυριά όχι μόνο αν θέλουν να αγοράσουν ή να νοικιάσουν σπίτι αλλά και αν θέλουν να το συντηρήσουν ή να το επισκευάσουν ή ακόμη και να ανταπεξέλθουν σε πάγια έξοδα. Και δεν είναι μόνο αυτό. Πέρα από το σπίτι και τα καθημερινά έξοδα διαβίωσης υπάρχει και μια έξοδος είτε για καφέ, είτε για φαγητό είτε για παραγγελία στο σπίτι. Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή.

Η πιο συχνή συζήτηση είναι πόσο αυξήθηκαν οι τιμές των ακινήτων και αν φθάνει ένας μέσος μισθός για αγορά ή για ενοίκιο. Μια γεύση δίνουν τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας. Για παράδειγμα, ο δείκτης των μισθωμάτων για κύρια οικία τον Ιούλιο αυξήθηκε 3% σε ετήσια βάση και σε τέσσερα χρόνια πήρε πάνω 16,6%. Δεν είναι μόνο να αγοράσεις το σπίτι αλλά υπάρχουν και τα σταθερά έξοδα. Σ’ ένα χρόνο ο δείκτης αποκομιδής απορριμμάτων αυξήθηκε 2,2% και σε τέσσερα χρόνια 8,7% ενώ δεν σημειώθηκε καμία αύξηση στις υπηρεσίες αποχέτευσης.

Τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας δείχνουν ότι οι τιμές που αφορούν εργασίες για βελτιώσεις του σπιτιού αυξήθηκαν σ’ ένα χρόνο, με μήνα αναφοράς τον Ιούλιο. Οι υπηρεσίες των υδραυλικών αυξήθηκαν 1,1% τον Ιούλιο σε ετήσια βάση σε σχέση με αύξηση 2,5% το 2024 και αύξηση 7,8% το 2023 σε σχέση με το 2022. Σε τέσσερα χρόνια ο δείκτης τιμών για τις υπηρεσίες υδραυλικών πήρε πάνω 30,2%. Ο δείκτης τιμών για τις υπηρεσίες των ηλεκτρολόγων σημείωσε άνοδο 2,8 τον Ιούλιο σε ετήσια άνοδο. Ωστόσο σε τέσσερα χρόνια η άνοδος του δείκτη ήταν 51%. Ο δείκτης τιμών για υπηρεσίες ελαιοχρωματιστή έχει σημειώσει αύξηση 15,8% τον Ιούλιο σε ετήσια βάση και σε τέσσερα χρόνια η αύξηση ήταν 65,1%. Οι υπηρεσίες συντήρησης συστημάτων θέρμανσης παρουσίασαν αύξηση 3,4% τον Ιούλιο σε ετήσια βάση και σε τέσσερα χρόνια η άνοδος του δείκτη ήταν 17,9%.

Ο δείκτης τιμών για υπηρεσίες ξυλουργού αυξήθηκε 2,6% τον Ιούλιο σε ετήσια βάση σε σχέση με άνοδο 8,7% το 2024 και 6,4% το 2023 και σε τέσσερα χρόνια η αύξηση ήταν 41,9%.

Σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία ο δείκτης τιμών για άλλες υπηρεσίες για συντήρηση και επιδιόρθωση αυξήθηκε 4,2% τον Ιούλιο σε ετήσια βάση σε σχέση με άνοδο 2,3% το 2024 και 4,7% το 2023 και σε τέσσερα χρόνια η αύξηση ήταν 33,6%. Για ένα διαμέρισμα όμως υπάρχουν και άλλα έξοδα όπως είναι οι χρεώσεις συντήρησης για πολυκατοικίες. Ο δείκτης τιμών για την συγκεκριμένη υπηρεσία αυξήθηκε ελάχιστα στο 1,1% τον Ιούλιο σε ετήσια βάση σε σχέση με 2,3% το 2022 και -0,3% το 2021. Στα γενικά έξοδα για ένα διαμέρισμα ή μια κατοικία υπάρχουν και άλλες υπηρεσίες. Ο δείκτης τιμών για προϊόντα καθαρισμού και συντήρησης σημείωσε αύξηση 1,2% τον Ιούλιο σε ετήσια βάση σε σχέση με άνοδο 0,8% το 2024 και σε τέσσερα χρόνια η άνοδος ήταν 21,4%.