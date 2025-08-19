Το Δημοτικό Κολυμβητήριο Λευκωσίας συνεχίζει να αναβαθμίζεται, αφού μετά από την αναδιαμόρφωση των εξωτερικών χώρων και των πισίνων το προηγούμενο διάστημα, σειρά παίρνουν τώρα και οι εσωτερικοί χώροι του κτηρίου οι οποίοι ούτε λίγο ούτε πολύ θα κατεδαφιστούν ώστε να προχωρήσει η ανακαίνιση, μαζί με την ενεργειακή αναβάθμιση του κτηρίου.

Μάλιστα, ο σχετικός διαγωνισμός έχει ήδη προκηρυχθεί, με κονδύλι ύψους 1,9 εκατομμυρίων ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με επιδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ενώ το στοίχημα για τον Δήμο Λευκωσίας είναι όπως οι εργασίες που θα ξεκινήσουν εντός των επόμενων μηνών να ολοκληρωθούν μέχρι το επόμενο καλοκαίρι που θα ξαναλειτουργήσει το κολυμβητήριο.

Παρέμενε κλειστό από τον Σεπτέμβριο του 2021

Υπενθυμίζεται πως το κολυμβητήριο, ή όπως είναι γνωστό στο ευρύ κοινό «η πισίνα του Λέλλου», τον Σεπτέμβριο του 2021 ανέστειλε τη λειτουργία του λόγω των εργασιών που κρίθηκαν απαραίτητες για ανακαίνιση των εγκαταστάσεων του, με τις πύλες του για το ευρύ κοινό να ανοίγουν τελικά τον Ιούνιο του 2025.

Τι θα αλλάξει

Σύμφωνα με τα έγγραφα του διαγωνισμού οι εργασίες θα αφορούν κατεδαφίσεις, ηλεκτρολογικές, μηχανολογικές εγκαταστάσεις αλλά και η εγκατάσταση νέου πανοραμικού ανελκυστήρα.

Συγκεκριμένα:

• Κατεδάφιση της μεταλλικής στέγης του κεντρικού ισόγειου εσωτερικού αιθρίου του Υφιστάμενου Κτιρίου.

• Αφαίρεση όλων των θυρών και παραθύρων ισογείου και ορόφου.

• Κατεδάφιση όλων των ειδών υγιεινής στο ισόγειο.

• Κατεδάφιση όλων των εσωτερικών διαχωριστικών τοίχων του ισογείου, κτιστών και ξηρής κατασκευής. Παραμένουν εξωτερικοί τοίχοι και κολώνες μπετόν.

• Αφαίρεση όλων των εσωτερικών τελειωμάτων τοίχων που παραμένουν στο ισόγειο.

• Αφαίρεση όλων των πατωμάτων εσωτερικά και εξωτερικά στις εισόδους του κτηρίου, συμπεριλαμβανομένου του υποστρώματος στο ισόγειο.

• Αφαίρεση όλων των πατωμάτων ισογείου και του υποστρώματος. Το ίδιο και στην εξωτερική αποθήκη, χώρο 00.27 στη ΝΑ πλευρά του Κτηρίου.

• Κατεδάφιση του υφιστάμενου εσωτερικού κλιμακοστασίου και των θεμελίων του από οπλισμένο σκυρόδεμα, που είναι εντελώς ανεξάρτητο από το υπόλοιπο κτήριο

• Κατεδάφιση των τριών ισόγειων κυκλικών κολώνων που στηρίζουν την υφιστάμενη μεταλλική στέγη, στις διασταυρώσεις αξονικών C3/A3, A3/B4 και C3/B4 και των θεμελίων τους.

• Κατεδάφιση όλων των ειδών υγιεινής και κεραμικών σε τοίχους και πατώματα, στον 1ο όροφο, συμπεριλαμβανομένου των υποστρωμάτων.

• Κατεδάφιση ορισμένων εσωτερικών διαχωριστικών τοίχων, κτιστών και ξηρής κατασκευής και ορισμένων κτιστών εξωτερικών τοίχων στον 1ο όροφο.

• Κατεδάφιση/Απομάκρυνση όλων των ντεπόζιτων και άλλων κατασκευών από σκυρόδεμα και άλλα υλικά από όλες τις οροφές του κτηρίου.

• Αφαίρεση όλων των μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων από το κτήριο και από όλες τις πλάκες του κτιρίου.

• Οι σκάλες πρόσβασης στις οροφές, αν είναι σε καλή κατάσταση συντηρούνται/προσαρμόζονται και επανατοποθετούνται όπου κριθεί απαραίτητο, διαφορετικά αντικαθίστανται με καινούργιες. Μη αναγκαίες σκάλες αφαιρούνται.

• Αφαίρεση όλων των τελειωμάτων και υποστρωμάτων (screed) των υφιστάμενων επίπεδων στεγών ισογείου και ορόφου.

• Αφαίρεση των συστημάτων υγρομόνωσης από όλες τις πλάκες μπετόν οροφής ισογείου και ορόφου.

• Αφαίρεση όλων των υφιστάμενων εξωτερικών επιχρισμάτων και ότι άλλο επηρεάζει την ορθή εφαρμογή της θερμοπρόσοψης, σε τοίχους της οικοδομής και στα προστατευτικά στηθαία της οροφής καθώς και των μωσαῑκών παραπέττων και προετοιμασία των επιφανειών να δεχθούν την θερμοπρόσοψη.