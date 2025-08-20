Μετά και τα αποτελέσματα Ιουλίου σε σχέση με τις τουριστικές αφίξεις, φαίνεται ότι η Πολωνία καθιερώνεται πλέον ως η τρίτη μεγαλύτερη αγορά για την Κύπρο, πλαισιώνοντας το Ηνωμένο Βασίλειο και το Ισραήλ που βρίσκονται εδώ και καιρό στις δυο πρώτες θέσεις με τις περισσότερες αφίξεις στο νησί.

Η Στατιστική Υπηρεσία δημοσιοποίησε χθες τα στοιχεία Ιουλίου όσον αφορά στις τουριστικές αφίξεις. Όπως είναι γνωστό, οι αριθμοί Ιουλίου και Αυγούστου, είναι ίσως οι πιο σημαντικοί σε σχέση με το σύνολο των αφίξεων στο νησί, γεγονός που καταδεικνύει τη σημασία των εν λόγω αποτελεσμάτων. Ειδικότερα, οι αφίξεις τουριστών τον Ιούλιο 2025 ανήλθαν σε 589.116 σε σύγκριση με 551.229 τον Ιούλιο 2024, σημειώνοντας αύξηση 6,9%. Για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2025, οι αφίξεις τουριστών ανήλθαν σε 2.432.129 σε σύγκριση με 2.203.704 την αντίστοιχη περίοδο του 2024, σημειώνοντας αύξηση 10,4%.

Το γεγονός ότι το Ηνωμένο Βασίλειο βρίσκεται σταθερά στην πρώτη θέση των αφίξεων δεν αποτελεί έκπληξη. Αυτό όμως που καταγράφεται ως ενδιαφέρον, είναι ότι παρά τις προσπάθειες που γίνονται από τους αρμόδιους φορείς για ενίσχυση και άλλων αγορών στο κομμάτι των αφίξεων, εντούτοις, οι αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο αυξάνονται σταθερά κάθε χρόνο, κάτι που δείχνει ασφαλώς τη βαθιά σχέση που έχουν αποκτήσει οι δυο χώρες στο τουριστικό πεδίο. Συγκεκριμένα, τον Ιούλιο του 2023 οι αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο ανέρχονταν στις 175.924, τον Ιούλιο του 2024 στις 186.751 και τον Ιούλιο του 2025 στις 189.730. Καταγράφεται δηλαδή μια μικρή αλλά σταθερή αύξηση κάθε χρόνο, η οποία όμως είναι σημαντική εν μέσω των αναταραχών που παρουσιάζονται παγκοσμίως και δημιουργούν προβλήματα στον κλάδο.

Όσον αφορά στο Ισραήλ, έχει με τη σειρά του καθιερωθεί στη δεύτερη θέση μετά την απώλεια της ρωσικής αγοράς και παρουσιάζει επίσης σταθερά ανοδική πορεία όσον αφορά στις τουριστικές αφίξεις. Ειδικότερα, τον Ιούλιο του 2023 οι αφίξεις από το Ισραήλ ανήλθαν στις 64.711, τον Ιούλιο του 2024 στις 71.238 και τον Ιούλιο του 2025 στις 76.557. Βέβαια, εδώ αξίζει να σημειωθεί ότι πέραν των τουριστικών αφίξεων, καταγράφονται σημαντικές αγορές και επενδύσεις από Ισραηλινούς στη χώρα μας και ειδικότερα στην επαρχία της Λάρνακας με επίκεντρο το κομμάτι των ακινήτων.

Η Πολωνία κατέγραψε τον Ιούλιο άνοδο στις αφίξεις κατά 23,3% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα, ενώ στο γενικότερο πλαίσιο, φαίνεται να καθιερώνεται στην Τρίτη θέση με τις περισσότερες αφίξεις στο νησί. Τα στοιχεία της Στατιστικής δείχνουν ότι τον Ιούλιο του 2023 οι αφίξεις είχαν ανέλθει στις 28.957, τον Ιούλιο του 2024 στις 35.456 και τον Ιούλιο του 2025 στις 43.713.

Δυναμική άνοδο καταγράφουν επίσης τα τελευταία χρόνια οι αγορές της Ρουμανίας και της Γερμανίας. Οι αρμόδιοι αποδίδουν ιδιαίτερη σημασία στην αγορά της Γερμανίας, εξού και έχουν γίνει διάφορες ενέργειες το τελευταίο διάστημα ώστε να μπορέσουμε να προσελκύσουμε ακόμα περισσότερους τουρίστες από τη μεγαλύτερη αγορά της Ευρώπης. Οι τουρίστες από την Γερμανία ανήλθαν τον φετινό Ιούλιο στις 23.694 σε σύγκριση με 19.030 τον Ιούλιο του 2023, ενώ οι τουρίστες από την Ρουμανία έφτασαν τις 17.000 σε σύγκριση με 9.513 τον Ιούλιο του 2023. Αντίθετα, αισθητή μείωση κατέγραψαν οι αφίξεις από Σουηδία, Νορβηγία και Ελλάδα.

Πέραν των πιο πάνω, το Υφυπουργείο Τουρισμού αναμένεται να συμμετάσχει σε συνολικά 52 διεθνείς εκθέσεις για τον τουρισμό, με την επόμενη μεγάλη συμμετοχή να αναμένεται στην έκθεση IFTM του Παρισιού εντός Σεπτεμβρίου. Οι επόμενες εκθέσεις που περιλαμβάνονται στον ενδεικτικό κατάλογο τουριστικών εκθέσεων στις οποίες προτίθεται να συμμετάσχει το Υφυπουργείο Τουρισμού φέτος, περιλαμβάνουν την έκθεση Caravan Salon στο τέλος Αυγούστου στο Ντίσελντορφ και άλλες τρεις εκθέσεις τον Σεπτέμβριο: την IFTM του Παρισιού, το Tourism Expo Japan στην Οσάκα και το SeaTrade Europe στο Αμβούργο. Ακολουθούν άλλες τέσσερις εκθέσεις τον Οκτώβριο, δύο εξ αυτών στη Στοκχόλμη, μία στην Κοπεγχάγη, και η ειδικού ενδιαφέροντος National Wedding Show στο Μπέρμιγχαμ, με στόχο την προσέλκυση γαμήλιου τουρισμού.

Επόμενοι μεγάλοι σταθμοί είναι οι εκθέσεις που έρχονται τον Νοέμβριο, με την έμφαση να δίνεται κυρίως στο Λονδίνο, στο World Travel Market. Τον ίδιο μήνα, το Υφυπουργείο αναμένεται να συμμετέχει και στις τουριστικές εκθέσεις ΙΒΤΜ της Βαρκελώνης και ITTF της Βαρσοβίας, καθώς και στην έκθεση Philoxenia της Θεσσαλονίκης. Επίσης, αναμένεται να επισκεφτεί τον Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας, για προσέλκυση αθλητικού τουρισμού, καθώς και τουριστικές εκθέσεις στην Κολμάρ και στη Λειψία.