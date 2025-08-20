Ο Δήμος Παραλιμνίου – Δερύνειας ξεκινά τον σχεδιασμό του στρατηγικού του brand με τη συμβολή του διεθνούς φήμης brand strategist Peter Economides. Ο Δήμαρχος Γιώργος Νικολέττος συναντήθηκε με τον κ. Economides, με αφορμή την έναρξη της μελέτης που θα οδηγήσει στη δημιουργία μίας ενιαίας ταυτότητας προορισμού για τον νέο Δήμο.

Η στρατηγική στοχεύει στη διαμόρφωση μιας ενιαίας brand identity και brand narrative, που θα ενισχύσει τη φήμη, την αναγνωρισιμότητα και τη διαφοροποίηση της περιοχής στον διεθνή ανταγωνισμό.

Ο Peter Economides, με πολυετή εμπειρία στη Νέα Υόρκη, το Μεξικό και την Αθήνα, υπήρξε κορυφαίο στέλεχος της McCann Erickson και της global team της Apple, όπου συνεργάστηκε με τον Steve Jobs στο εμβληματικό repositioning «Think Different». Μέσω της εταιρείας του Felix BNI, έχει σχεδιάσει στρατηγικές place branding για χώρες, πόλεις και επιχειρήσεις διεθνώς, δίνοντας έμφαση στη σύνδεση του brand με τον πολιτισμό και τη συλλογική ταυτότητα.

Σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Γιώργος Νικολέττος εξέφρασε την ικανοποίησή του για την έναρξη του στρατηγικού σχεδιασμού, τονίζοντας ότι θα αποτελέσει «το θεμέλιο για την ανάδειξη μιας ενιαίας, αυθεντικής και ανταγωνιστικής ταυτότητας του Δήμου σε διεθνές επίπεδο».

Παράλληλα, ευχαρίστησε τις ιδιωτικές εταιρείες-χορηγούς που στηρίζουν οικονομικά και στρατηγικά το εγχείρημα, υπογραμμίζοντας ότι η συμμετοχή τους καταδεικνύει τη συλλογική βούληση του επιχειρηματικού κόσμου να συμβάλει στη διαμόρφωση της μελλοντικής εικόνας και αφήγησης του Δήμου.