Σημαντικά οφέλη αναμένεται να προκύψουν για την κυπριακή οικονομία, στην περίπτωση που επιτευχθεί ο – εδώ και χρόνια – στόχος των αρμοδίων, για ολόχρονο τουρισμό. Βασικότερο όφελος η αυξημένη εισροή εσόδων στα κρατικά ταμεία, με ταυτόχρονη μείωση των εξόδων. Συναφώς, ως παρεμφερή οφέλη, μπορούν να καταγραφούν η αύξηση της απασχόλησης και η ενίσχυση βασικών κλάδων της οικονομίας, οι οποίοι θα επωφεληθούν από τη συνεχόμενη λειτουργία των ξενοδοχειακών μονάδων.

Αναλυτικότερα, μιλώντας στο κρατικό ραδιόφωνο, ο Γενικός Διευθυντής του ΠΑΣΥΞΕ Χρίστος Αγγελίδης εξήρε τη σημασία του τουρισμού για την κυπριακή οικονομία, επισημαίνοντας μάλιστα τη θετική πορεία του κλάδου τα τελευταία χρόνια. Μάλιστα, ο ίδιος εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι η ανοδική αυτή πορεία θα συνεχιστεί και φέτος, κάτι άλλωστε που άρχισε να διαφαίνεται με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα.

Πολλαπλά οφέλη

Ειδικότερα, αναφερόμενος στον στόχο του ολόχρονου τουρισμού, ο κ. Αγγελίδης τόνισε πως στην περίπτωση που επιτευχθεί, θα αποφέρει πολλαπλά οφέλη, τόσο για τον κλάδο, όσο και για την οικονομία στο σύνολο της. Συγκεκριμένα, όπως εξήγησε, στόχος αρχικά είναι η επέκταση της καλοκαιρινής σεζόν μέχρι και τον Νοέμβριο. «Για να πετύχουμε», εξηγεί, «τα ξενοδοχεία πρέπει να πάρουν το ρίσκο να παραμείνουν ανοιχτά, ενώ και οι τοπικές κοινωνίες οφείλουν να στηρίξουν με τη λειτουργία των εστιατορίων και των μικρομάγαζων, ώστε να μη δίνεται εικόνα ‘νεκρών πόλεων’ παρά τον καλό καιρό». Η επιμήκυνση της σεζόν θα έχει πολλαπλά οφέλη, σημειώνει ο κ. Αγγελίδης: «Το κράτος θα σταματήσει να καταβάλλει ανεργιακά επιδόματα, τα έσοδα θα αυξηθούν, ενώ η βιομηχανία θα γίνει πιο ελκυστική για τους νέους. Θα μπορούν να εργάζονται 12 μήνες αντί για 7, χτίζοντας μια σταθερή καριέρα στον τουρισμό».

Πάντως, για να επιτευχθεί ένας τέτοιος στρατηγικός στόχος, σημείωσε ο κ. Αγγελίδης θα πρέπει να υπάρξει συλλογική προσπάθεια, στην οποία θα εμπλακούν όλοι οι εμπλεκόμενοι. Διαφορετικά, ένας μόνο φορέας, δεν μπορεί να τραβήξει όλο το κουπί της συγκεκριμένης προσπάθειας. Από το Υφυπουργείο Τουρισμού, στους ξενοδόχους, τους τουριστικούς πράκτορες, τους επαγγελματίες της εστίασης, τις υπεραγορές, τους οδηγούς ταξί και τους λοιπούς επαγγελματίες μεταφορείς, θα πρέπει όλοι να συντονιστούν, ώστε να επέλθει το ποθούμενο αποτέλεσμα, σημείωσε.

Οι Σκανδιναβοί και τα 45άρια

Πέραν των πιο πάνω, υπάρχει μια άλλη παράμετρος που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη, σε μακροπρόθεσμο βέβαια ορίζοντα. Αυτή δεν είναι άλλη από την άνοδο της θερμοκρασίας. Οι μήνες Ιούλιος και Αύγουστος τείνουν να καταστούν ανυπόφοροι από πλευράς ζέστης, καθώς τα 45άρια είναι πλέον σύνηθες φαινόμενο. Αριθμοί οι οποίοι είναι δύσκολοι για τους μόνιμους κατοίκους. Πόσο μάλλον για τους τουρίστες, οι οποίοι προέρχονται από τις βόρειες χώρες. Γι’ αυτούς, ο Νοέμβριος, είναι κάτι σαν Ιούλιος και Αύγουστος για εμάς, άρα η επέκταση της καλοκαιρινής σεζόν δεν είναι κάτι που θα πρέπει να μας παραξενεύει, αλλά υπαγορεύεται και από τις καιρικές συνθήκες.

Συναφείς με τα ανωτέρω, ήταν οι δηλώσεις του κ. Αγγελίδη σε σχέση με την σκανδιναβική αγορά. Όπως υπογράμμισε, η εν λόγω αγορά σε παλαιότερες δεκαετίες αποτελούσε βασικό αιμοδότη της τουριστικής κίνησης. Σήμερα, οι αφίξεις φτάνουν περίπου τις 250.000 ετησίως, αλλά -όπως επισημαίνει- υπάρχουν σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης, ειδικά στους χειμερινούς ή περιφερειακούς μήνες. «Οι Σκανδιναβοί ταξιδεύουν πολύ τον χειμώνα, όπως και οι Γερμανοί, και εκεί πρέπει να στοχεύσουμε», ανέφερε.

Οι υπόλοιπες αγορές

Αναλύοντας την πορεία των υφιστάμενων αγορών, ο κ. Αγγελίδης ανέφερε ότι όπως αναμενόταν, η Βρετανία παραμένει η μεγαλύτερη πηγή τουρισμού για την Κύπρο, παρά το γεγονός ότι το μερίδιό της έχει μειωθεί αισθητά τα τελευταία χρόνια – από το 50% περίπου στο 30-33%. Αντίθετα, χώρες όπως το Ισραήλ και η Πολωνία εμφανίζουν σημαντική δυναμική, με την τελευταία να καταγράφει άνοδο στις αφίξεις από μερικές χιλιάδες σε σχεδόν 90.000 μέσα σε μία χρονιά, χάρη και στην παρουσία νέων αεροπορικών συνδέσεων. Παράλληλα, σταδιακή πρόοδος σημειώνεται από τη Γερμανία, ενώ ενδιαφέρον παρουσιάζει και η Ρουμανία, η οποία βρίσκεται σε μικρή γεωγραφική απόσταση από την Κύπρο.