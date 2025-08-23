Τα συνταξιοδοτικά ωφελήματα βουλευτών και κρατικών αξιωματούχων πάντα θα βρίσκονται στην επικαιρότητα, αφού ο μέσος πολίτης βλέπει τον δικό του μισθό και τη δική του σύνταξη να χάνονται από τις πρώτες ημέρες του μήνα.

Τις τελευταίες ημέρες, με αφορμή την απόφαση του Προέδρου της Δημοκρατίας να παραχωρήσει τη σύνταξη του από το δημόσιο σε ιδρύματα, επανήλθε η συζήτηση για τις συντάξεις και ποιοι αξιωματούχοι απολαμβάνουν μισθούς και συντάξεις.

Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση, τα μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων που είναι δικαιούχοι και μπορούν να λαμβάνουν ταυτόχρονα σύνταξη από το δημόσιο (όχι από οργανισμούς ή Δήμους) είναι οκτώ.

Δύο βουλευτές από αυτούς του οκτώ έχουν δώσει οδηγίες εδώ και αρκετό καιρό στο Γενικό Λογιστήριο όπως το καθαρό ποσό της μηνιαίας του σύνταξης να κατατίθεται στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας. Όμως εδώ θα πρέπει να σημειωθεί κάτι πολύ σημαντικό. Για να δοθούν επίσημα στοιχεία από το Γενικό Λογιστήριο για τον αριθμό των βουλευτών που έχουν «αποποιηθεί» τη σύνταξη τους θα πρέπει πρώτα να το δημοσιεύσουν οι ίδιοι. Συνεπώς, μόνο δύο βουλευτές το έχουν δημοσιεύσει χωρίς να σημαίνει όμως ότι μόνο δύο στο σύνολο το έχουν κάνει.

Φωνές εντός της Βουλής για το συνταξιοδοτικό

Το ρεπορτάζ του «Φ» σχετικά με τη μη καταβολή κοινωνικών ασφαλίσεων από τους βουλευτές δεν πέρασε απαρατήρητο. Μάλιστα, όπως πληροφορούμαστε για το συγκεκριμένο ζήτημα υπήρχαν ήδη φωνές από αριθμό βουλευτών που ζητούσαν όπως ρυθμιστεί το θέμα.

Παράλληλα, δόθηκε και μια διαφορετική ερμηνεία από αριθμό βουλευτών, ως προς το ερώτημα που αφορά το δικαίωμα τους να εργάζονται ταυτόχρονα με τη θητεία τους.

Όπως σχολίασαν στον «Φ», αυτό γίνεται επειδή σε αντίθετη περίπτωση στη Βουλή θα κατέληγαν μόνο άτομα που έχουν την οικονομική ευχέρεια και θα αποτρέπονταν οι νέοι από το να διεκδικήσουν θέση στα έδρανα της Βουλής, ειδικότερα από τη στιγμή που στα πλείστα κόμματα ισχύει περιορισμός θητειών.