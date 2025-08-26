Σε εξέλιξη βρίσκεται η μελέτη από εμπειρογνώμονες για τον εντοπισμό των προβλημάτων στη διαχείριση του εναλλάξιμου διοικητικού και γενικού γραμματειακού προσωπικού στο Δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Η κυβέρνηση ανέθεσε τη μελέτη στο συμβουλευτικό οίκο KPMG ο οποίος προχώρησε στην ετοιμασία σχετικών ερωτηματολογίων, τα οποία θα κληθούν να απαντήσουν τα μέλη του Γενικού Διοικητικού Προσωπικού και του Γενικού Γραμματειακού Προσωπικού όλων των βαθμίδων καθώς και οι εργοδοτούμενοι αορίστου χρόνου που απασχολούνται στην εκτέλεση γραφειακών καθηκόντων και οι βοηθοί γραμματειακοί λειτουργοί.

Σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών, ο αριθμός του εναλλάξιμου προσωπικού ξεπερνά τις 2.730, από τους οποίους οι 378 ασκούν διοικητικά καθήκοντα και οι υπόλοιποι γραφειακά καθήκοντα. Ο συμβουλευτικός οίκος θα προχωρήσει στην καταγραφή των καθηκόντων του εναλλάξιμου προσωπικού, των απόψεων και της εμπειρίας του εναλλάξιμου προσωπικού, διοικητικού και γραμματειακού που υπηρετεί στα υπουργεία, υφυπουργεία και στα διάφορα κυβερνητικά τμήματα και υπηρεσίες καθώς και στις ανεξάρτητες υπηρεσίες.

Η εγκύκλιος από ΤΔΔΠ

Σύμφωνα με εγκύκλιο του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού (ΤΔΔΠ) τα πορίσματα από την έρευνα θα αξιοποιηθούν για τον καλύτερο προσδιορισμό των προκλήσεων και την ανάδειξη των πλεονεκτημάτων στην εφαρμογή του θεσμού της εναλλαξιμότητας από πλευράς των ίδιων των υπαλλήλων.

Η μελέτη έχει ως στόχο τον εντοπισμό των προκλήσεων που αντιμετωπίζονται στην πράξη καθώς και η ανάδειξη πιθανών πλεονεκτημάτων του θεσμού από την πλευρά των ίδιων των εργαζομένων. Όπως αναφέρεται «τα συγκεκριμένα στοιχεία αναμένεται να συμβάλουν στη διαμόρφωση τεκμηριωμένων εισηγήσεων του ανάδοχου για τη βελτίωση του θεσμού και τη διαχείριση του εναλλάξιμου προσωπικού στη δημόσια υπηρεσία ευρύτερα».

Το ΤΔΔΠ, καλεί τα μέλη του γενικού διοικητικού προσωπικού και του γενικού γραμματειακού προσωπικού όλων των βαθμίδων, καθώς και του έκτακτου προσωπικού που απασχολούνται με στην εκτέλεση διοικητικών καθηκόντων και γραφειακών καθηκόντων και γραμματειακοί λειτουργοί να συμπληρώσουν τα σχετικά ερωτηματολόγια. Αξίζει να σημειωθεί πως η μελέτη είναι ανώνυμη και η συμπλήρωση του υπολογίζεται γύρω στα 15 με 20 λεπτά.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να συμπληρώσουν τα ερωτηματολόγια μέχρι τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου. «Έχουν ληφθεί μέτρα για προστασία των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων και αποφυγή της ταυτοποίησής τους. Ενθαρρύνονται όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην έρευνα όπως απαντήσουν στο ερωτηματολόγιο μόνο μία φορά και με ειλικρίνεια, βάσει της εμπειρίας τους» καταλήγει το ΤΔΔΠ.

Τα ερωτηματολόγια

Αναλυτικά το προσωπικό καλείται να απαντήσει το καθεστώς εργοδότησης, στο οποίο βρίσκονται αλλά και να επιλέξουν τρεις από τις σημαντικότερες προκλήσεις που τους επηρεάζουν. Συγκεκριμένα, καλούνται να επιλέξουν ανάμεσα σε δώδεκα επιλογές που σχετίζονται με την περιορισμένη υποστήριξη/εκπαίδευση κατά την ένταξη σε νέο ρόλο ή τμήμα, στον μικρό χρόνο προσαρμογής σε νέο περιβάλλον με αυξημένες προσδοκίες, στο μη ξεκαθάρισμα των καθηκόντων που αναλαμβάνουν όταν μετακινούνται σε άλλα υπουργεία και τμήματα, στις περιορισμένες δυνατότητες επαγγελματικής ανέλιξης, στην αβεβαιότητα στο εργασιακό μέλλον και στην πορεία εντός του Δημοσίου καθώς εάν οι μεταθέσεις επηρεάζουν προσωπική ή οικογενειακή ζωή.

Επιπρόσθετα, μπορούν να τοποθετηθούν εάν αντιμετωπίζουν δυσκολίες με τη διαδικασία αξιολόγησης απόδοσης, με τη διαδικασία των προαγωγών, για την διαφορετική κουλτούρα που υπάρχει σε διάφορα τμήματα κλπ. Την ίδια ώρα θα πρέπει να επιλέξουν τρία σημαντικά πλεονεκτήματα που προσφέρει ο θεσμός της εναλλαξιμότητας.

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει διαλέξουν ανάμεσα στις επιλογές που αφορούν τον εμπλουτισμό των γνώσεων και των εμπειριών, στην ανανέωση, στην αποφυγή της στασιμότητας και μονότονων καθηκόντων, στη δυνατότητα απομάκρυνσης από ένα περιβάλλον συνεργασίας που δεν είναι λειτουργικό και στη δημιουργία επαγγελματικών διασυνδέσεων με άτομα από διαφορετικές υπηρεσίες.

Ταυτόχρονα θα πρέπει να βαθμολογήσουν από 1 μέχρι το 5 τις δυνατότητες της εναλλαξιμότητας που παρέχει η θέση τους και να αξιολογήσουν από 0 μέχρι 100% το μέσο όρο που δαπανούν για την εκτέλεση καθηκόντων που αφορούν θέματα διοίκησης ανθρωπίνου δυναμικού, δημοσιών συμβάσεων, στρατηγικού σχεδιασμού και προϋπολογισμού, συντονισμού γραφείου υπουργού/γενικού διευθυντή και για εξειδικευμένα θέματα.

Παράλληλα, θα πρέπει να τοποθετηθούν εάν εκτελούν εξειδικευμένα θέματα, εάν εκτελούν άλλα διοικητικής φύσης καθήκοντα, εάν είναι επαρκής ο χρόνος που έχουν στη διάθεση τους για την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Πέραν των πιο πάνω, το γραμματειακό εναλλάξιμο προσωπικό θα πρέπει να καταγράψει τις κατηγορίες των καθηκόντων που εκτελούν, όπως είναι στο αρχείο, στο λογιστήριο, στην εξυπηρέτηση κοινού, στην στενογραφία και στην δακτυλογραφία.

Οι εμπειρογνώμονες αφού μελετήσουν τις απαντήσεις, θα υποβάλουν συγκεκριμένες εισηγήσεις για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων που εντοπίζονται στο εναλλάξιμο προσωπικό ανά υπουργείο και υφυπουργείο. Επόμενο βήμα είναι η ετοιμασία εναλλακτικών σεναρίων, η υποβολή κοστολογημένων προτάσεων για την πιο αποτελεσματική διαχείριση του εναλλάξιμου προσωπικού καθώς και εισηγήσεων για την αλλαγή του τρόπου διαχείρισης του εναλλάξιμου διοικητικού και γραμματειακού εναλλάξιμου προσωπικού.