Ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Γιώργος Παπαναστασίου πραγματοποίησε επίσκεψη εργασίας στο Κατάρ, όπου είχε κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Υπουργό Ενέργειας του Κατάρ, Saad bin Sherida Al Kaabi.

Στο επίκεντρο της συνάντησης στη Ντόχα βρέθηκαν οι προοπτικές για ενεργειακή συνεργασία Κύπρου – Κατάρ, με στόχο την ενίσχυση των διμερών σχέσεων στον στρατηγικό τομέα της ενέργειας.

Οι δύο Υπουργοί αντάλλαξαν απόψεις για τρόπους ενίσχυσης συνεργασίας και ανάπτυξης κοινών πρωτοβουλιών, ανοίγοντας τον δρόμο για νέα έργα και επενδυτικές προοπτικές.

Η συζήτηση εντάσσεται στο πλαίσιο των προσπαθειών της Λευκωσίας να ενισχύσει τη θέση της στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, αξιοποιώντας στρατηγικές συμμαχίες με χώρες-κλειδιά στον ενεργειακό χάρτη.