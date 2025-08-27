Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου δημοσίευσε την Τετάρτη την πρώτη της έκθεση για τις Στατιστικές περιστατικών απάτης στις πληρωμές, που αφορά το δεύτερο εξάμηνο του 2024. Η έκθεση καταγράφει την απάτη σε συναλλαγές εκτός μετρητών, όπως μεταφορές πιστώσεων, άμεσες χρεώσεις, κάρτες πληρωμής, πληρωμές με ηλεκτρονικό χρήμα, επιταγές και εμβάσματα.

Τα δεδομένα συγκεντρώθηκαν από όλους τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών (PSPs) που εδρεύουν στην Κύπρο, δηλαδή από Πιστωτικά Ιδρύματα, Ιδρύματα Ηλεκτρονικού Χρήματος και Ιδρύματα Πληρωμών.

Κύρια ευρήματα της έκθεσης