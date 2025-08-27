Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου δημοσίευσε την Τετάρτη την πρώτη της έκθεση για τις Στατιστικές περιστατικών απάτης στις πληρωμές, που αφορά το δεύτερο εξάμηνο του 2024. Η έκθεση καταγράφει την απάτη σε συναλλαγές εκτός μετρητών, όπως μεταφορές πιστώσεων, άμεσες χρεώσεις, κάρτες πληρωμής, πληρωμές με ηλεκτρονικό χρήμα, επιταγές και εμβάσματα.
Τα δεδομένα συγκεντρώθηκαν από όλους τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών (PSPs) που εδρεύουν στην Κύπρο, δηλαδή από Πιστωτικά Ιδρύματα, Ιδρύματα Ηλεκτρονικού Χρήματος και Ιδρύματα Πληρωμών.
Κύρια ευρήματα της έκθεσης
- Τα περιστατικά απάτης στην Κύπρο σημείωσαν αύξηση, αλλά παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα σε σχέση με τον μέσο όρο της ζώνης του ευρώ.
- Η απάτη είναι συχνότερη στις πληρωμές με κάρτα (94% του όγκου), όμως η μεγαλύτερη αξία προέρχεται από τις μεταφορές πιστώσεων (60%) και ακολουθούν οι κάρτες (39%).
- Στις μεταφορές πιστώσεων, κυρίαρχη μορφή απάτης είναι η εξαπάτηση κατόχων λογαριασμών ώστε να πληρώσουν τον απατεώνα (75%).
- Στις πληρωμές με κάρτα, η κύρια μορφή απάτης είναι η κλοπή ή υπεξαίρεση δεδομένων πληρωμής (99%).
- Τα περιστατικά είναι πολύ περισσότερα σε διασυνοριακές πληρωμές παρά σε εγχώριες. Ειδικά στις κάρτες, είναι 25 φορές πιο πιθανό να υπάρξει απάτη σε διασυνοριακή πληρωμή.
- Η εφαρμογή των κανόνων αυστηρής εξακρίβωσης ταυτότητας πελάτη (SCA) φαίνεται να έχει θετικό αποτέλεσμα στον περιορισμό της απάτης στις κάρτες.
- Αν και οι περισσότερες πληρωμές με κάρτα γίνονται με φυσική παρουσία σε POS, το 95% των περιστατικών απάτης αφορά διαδικτυακές πληρωμές.