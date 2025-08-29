Έριξε ρυθμούς η ζήτηση δανείων τον Ιούλιο και καταθέσεις νοικοκυριών και επιχειρήσεων συνέχισαν να αυξάνονται παρά τα χαμηλά επιτόκια που προσφέρουν οι τράπεζες με βάση τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Κεντρική Τράπεζα.

Τον Ιούλιο τα νοικοκυριά στην κατηγορία κατοίκων εσωτερικού έβαλαν στην άκρη €62,6 εκατ. σε σχέση με €39,6 εκατ. που αποταμίευσαν τον Ιούνιο ενώ αντίθετα πέρυσι σημειώθηκαν εκροές €59,9 εκατ. και η εικόνα έχει διαφοροποιηθεί σε ένα χρόνο. Από την αρχή του χρόνου τα νοικοκυριά (καταθέσεις κατοίκων εσωτερικού) έβαλαν στις τράπεζες €800 εκατ. σε σχέση με €252 εκατ. το 2024 δείχνοντας ότι το κλίμα στην οικονομία έχει αλλάξει και περισσεύει για ορισμένους να αποταμιεύσουν έστω και ένα μικρό ποσό.

Οι καταθέσεις επιχειρήσεων κατοίκων Κύπρου τον Ιούλιο αυξήθηκαν κατά €105 εκατ. σε σύγκριση με €465,3 εκατ. τον Ιούνιο και €259,8 εκατ. πέρυσι. Οι καταθέσεις των επιχειρήσεων από την αρχή του χρόνου μέχρι τον Ιούλιο ανήλθαν σε €1,28 δισ. σε σχέση με €1,18 δισ. Μείωση €3129,2 εκατ. στο σύστημα καταγράφουν οι καταθέσεις της κεντρικής κυβέρνησης και για το λόγο αυτό το συνολικό ποσό παρουσιάζεται μειωμένο ενώ ο ιδιωτικός τομέας συνέχιζε να τροφοδοτεί το ρευστό των τραπεζών. Οι συνολικές καταθέσεις τον Ιούλιο 2025 κατέγραψαν καθαρή μείωση €154,5 εκατ., σε σύγκριση με καθαρή αύξηση €654,7 εκατ. τον Ιούνιο 2025. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής των συνολικών καταθέσεων έφτασε στο 6,5%, σε σύγκριση με 7,1% τον Ιούνιο 2025. Το υπόλοιπο των συνολικών καταθέσεων τον Ιούλιο 2025 έφθασε στα €56,6 δις.

Στην έκθεση χρηματοπιστωτικής σταθερότητας δίνεται μια εξήγηση για την αύξηση των καταθέσεων η οποία άρχισε από το 2024 και συνεχίζεται – με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία- μέχρι το επτάμηνο του 2025. Υποδεικνύεται ότι «η καλυτέρευση στους ισολογισμούς των επιχειρήσεων αντικατοπτρίζεται στη σημαντική ετήσια αύξηση των καταθέσεών τους, η οποία έφθασε το 11,% και υποδηλοί βελτιωμένες δυναμικές στην επιχειρηματική δραστηριότητα και τα εισοδήματά τους. Αν και η σύνθεση παρέμεινε σε γενικές γραμμές σταθερή το 2024 σε σύγκριση με το 2023, παρατηρήθηκε μικρή αλλαγή στην καταθετική προτίμηση, από καταθέσεις μιας ημέρας και υπό προειδοποίηση σε καταθέσεις με μεγαλύτερο χρονικό ορίζοντα, μέχρι και 1 χρόνο.

Η μεταβολή αυτή ενδέχεται να αντανακλά τη μειωμένη ανάγκη των μη χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων για άμεση ρευστότητα, ως αποτέλεσμα της βελτίωσης των οικονομικών τους συνθηκών, καθώς και την προτίμησή τους για καταθέσεις προθεσμίας που προσέφεραν υψηλότερα επιτόκια, ιδίως πριν αρχίσει να μετακυλίεται η αλλαγή στη νομισματική πολιτική της ΕΚΤ στα επιτόκια αγοράς». H συνολική αύξηση των καταθέσεων συνάδει και με τις θετικές εγχώριες μακροοικονομικές συνθήκες που επικράτησαν, εξηγεί η Κεντρική Τράπεζα και η τάση για αυξημένη προληπτική αποταμίευση που παρατηρείται, τόσο των επιχειρήσεων όσο και των νοικοκυριών, αναμένεται να λειτουργήσει ως προσωρινό δίχτυ προστασίας, επιτρέποντάς τους να εξυπηρετήσουν τις δανειακές τους υποχρεώσεις για ένα εύλογο χρονικό διάστημα, σε περίπτωση χειροτέρευσης των εγχώριων οικονομικών συνθηκών, ένεκα των παγκόσμιων γεωπολιτικών εντάσεων.

Τα συνολικά δάνεια τον Ιούλιο 2025 κατέγραψαν καθαρή αύξηση €74,9 εκατ., σε σύγκριση με καθαρή αύξηση €672,3 εκατ. τον Ιούνιο 2025. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής των συνολικών δανείων έφτασε στο 7,2%, σε σύγκριση με 6,8% τον Ιούνιο 2025. Το υπόλοιπο των συνολικών δανείων τον Ιούλιο 2025 έφθασε στα €26,5 δισ. Τα δάνεια κατοίκων Κύπρου παρουσίασαν μείωση €42,7 εκατ. Πιο αναλυτικά, τα δάνεια προς νοικοκυριά αυξήθηκαν κατά €19,7 εκατ., ενώ τα δάνεια προς μη χρηματοοικονομικές εταιρείες κατέγραψαν μείωση €45,8 εκατ. Τα δάνεια των υπόλοιπων εγχώριων τομέων παρουσίασαν συνολικά μείωση €16,6 εκατ.