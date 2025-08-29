Ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) κάλεσε όσους συμμετέχουν στη Δοκιμαστική Περίοδο Λειτουργίας (ΔΠΛ) της Ανταγωνιστικής Αγοράς Ηλεκτρισμού (ΑΑΗ) να προχωρήσουν άμεσα στη διευθέτηση των εκκρεμοτήτων τους, ώστε να είναι έτοιμοι με την έναρξη της εμπορικής λειτουργίας της.

Σε ανακοίνωσή του, ο ΔΣΜΚ διευκρινίζει ότι η συμμετοχή στη ΔΠΛ δεν συνεπάγεται αυτόματη συμμετοχή στην Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού. «Αν οι ενδιαφερόμενοι δεν προχωρήσουν έγκαιρα στις απαραίτητες διαδικασίες, θα διαγραφούν από το Σύστημα Διαχείρισης της Αγοράς», σημειώνεται χαρακτηριστικά.

Ο ΔΣΜΚ τονίζει επίσης ότι θα διαγραφούν από το σύστημα και όσες οντότητες, όπως εγκαταστάσεις παραγωγής ή χαρτοφυλάκια καταναλωτών, παραμένουν χωρίς εκπροσώπηση από συμμετέχοντες της ΑΑΗ.

Η Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού αποτελεί το νέο πλαίσιο για την απελευθέρωση της κυπριακής αγοράς ενέργειας, με στόχο την ενίσχυση του ανταγωνισμού και τη μείωση του κόστους για καταναλωτές και επιχειρήσεις.