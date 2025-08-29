Η ΠΑΣΥΔΥ χαιρετίζει τη φορολογική μεταρρύθμιση που προωθεί η Κυβέρνηση, τονίζοντας ότι ένα σύγχρονο και δίκαιο φορολογικό σύστημα αποτελεί θεμέλιο για την οικονομική σταθερότητα, την κοινωνική δικαιοσύνη και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Ωστόσο, όπως σημειώνει, απαιτούνται ουσιαστικές βελτιώσεις ώστε να προστατευτούν οι μισθωτοί και η μεσαία τάξη.

Η συντεχνία υπέβαλε ήδη τεκμηριωμένες εισηγήσεις, επισημαίνοντας ότι η φορολογική επιβάρυνση πρέπει να κατανέμεται δίκαια, χωρίς να πλήττονται δυσανάλογα τα σταθερά φορολογούμενα εισοδήματα.

Παράλληλα, η ΠΑΣΥΔΥ συμφωνεί με τις πρόνοιες που αφορούν την πάταξη της φοροδιαφυγής, τονίζοντας την ανάγκη για ενίσχυση του Τμήματος Φορολογίας με επιπλέον εργαλεία και εξουσίες. «Η αναβάθμιση και η επαρκής στελέχωση του Τμήματος αποτελεί επένδυση για το παρόν και το μέλλον των δημοσίων εσόδων, με πολλαπλάσια απόδοση για το δημόσιο συμφέρον», αναφέρει στην ανακοίνωσή της.

Η συντεχνία υπογραμμίζει ότι θα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις σε συνεργασία με άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις, έτοιμη να συμβάλει με θέσεις και εισηγήσεις, ώστε η μεταρρύθμιση να αποδειχθεί δίκαιη, αποτελεσματική και επωφελής για την οικονομία και την κοινωνία.