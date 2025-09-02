Με τίτλο «Από τα χρυσά διαβατήρια στη χρυσή ανισότητα», το Volt εξέδωσε σήμερα ανακοίνωση για το άνοιγμα της ψαλίδας στην οικονομική ανισότητα στην κυπριακή κοινωνία, επικαλούμενο χθεσινό δημοσίευμα του Φιλελευθέρου.

«Τελικά, για να αυξήσεις τη συσσώρευση πλούτου κατά 16% μέσα σε δύο δεκαετίες, δεν χρειάζονταν και πολλά. Πολλά υπερπρονόμια για προσέλκυση κεφαλαίων, ενίοτε μαύρων, ψαλίδισμα των εργασιακών δικαιωμάτων, τρεις διαδοχικές κυβερνήσεις, τέσσερα πολιτικά κόμματα και ένα σκανδαλώδες πρόγραμμα διαβατηρίων», επισημαίνει το Volt.

Και προσθέτει: «Σύμφωνα με στοιχεία που έφερε στο φως της δημοσιότητας η εφημερίδα «Φιλελεύθερος», το 10% των πλουσιότερων συμπολιτών μας κατείχε το 2000 το 51% του πλούτου, ενώ το 2023 έφτασε στο 67%. Σημαντική συνεισφορά σε αυτό», προσθέτει το Volt,« είχε το πάρτι των χρυσών διαβατηρίων της κυβέρνησης Αναστασιάδη, που η ηγεσία του ΔΗΣΥ συνεχίζει ακόμα και σήμερα να υπερασπίζεται, ενώ όλοι γνωρίζουμε ότι, πέραν του διασυρμού της χώρας διεθνώς, έχει καταστήσει τις πόλεις μας αφιλόξενες καθώς διόγκωσε τις τιμές των ενοικίων και των κατοικιών»

Στην ανακοίνωση τονίζεται και το εξής: «Το τραγικότερο δε, είναι πως η άνιση κατανομή του πλούτου της χώρας συνεχίζει να αυξάνεται, κάτι που δείχνει την απροθυμία και της σημερινής κυβέρνησης να λάβει μέτρα γεφύρωσης των ανισοτήτων. Την ίδια στιγμή που οι υπεύθυνοι προσπαθούν να αποποιηθούν τις ευθύνες, το Volt βγαίνει μπροστά με πραγματιστικές και εφαρμόσιμες προτάσεις. Τόσο με την ολοκληρωμένη πρότασή του για τη φορολογική μεταρρύθμιση, η οποία ενισχύει τα χαμένα εισοδήματα της μεσαίας τάξης και δίνει ανάσα στους χαμηλόμισθους που δεν φορολογούνται, διασφαλίζοντας οφέλη και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όσο και με τις προτάσεις κινήτρων και αντικινήτρων για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης.