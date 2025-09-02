Ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, κ. Αλέξης Βαφεάδης, είχε σήμερα συνάντηση με τον Δήμαρχο Λάρνακας και εκπροσώπους του Υπερταμείου –του Εθνικού Επενδυτικού Ταμείου της Ελληνικής Δημοκρατίας– για το μέλλον της ανάπτυξης του λιμανιού και της μαρίνας Λάρνακας. Στη σύσκεψη παρευρέθηκαν επίσης η Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου, Δρ. Μαρίνα Ιωάννου Χασάπη, και υπηρεσιακοί.

Δηλώσεις Υπουργού

Μετά τη συνάντηση, ο κ. Βαφεάδης δήλωσε ότι πρόκειται για «ένα ακόμα βήμα για την υλοποίηση της δέσμευσής μας στη Λάρνακα, να επαναφέρουμε το έργο ανάπτυξης του λιμανιού και της μαρίνας σε πορεία υλοποίησης».

Ο Υπουργός ανέφερε ότι οριοθετήθηκε η έναρξη των διαβουλεύσεων των συμβούλων του Υπερταμείου με την τοπική κοινωνία, με τις πρώτες συζητήσεις να συνεχίζονται και τις επόμενες ημέρες.

Επόμενα βήματα

«Είμαστε σίγουροι ότι θα καταγραφούν ενδιαφέρουσες απόψεις, και όλες θα ληφθούν υπόψη στην περαιτέρω μελέτη του έργου», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι θα ακολουθήσει συνεχής διαβούλευση με την κυβέρνηση και την κοινωνία της Λάρνακας για τις εισηγήσεις και τα ευρήματα που θα προκύψουν.

Σε ερώτηση κατά πόσον αναμένεται το έργο να αρχίσει εντός του νέου έτους, ο Υπουργός Μεταφορών απάντησε πως «θα έχουμε παραδοτέα και πριν τον νέο χρόνο και αρχές του άλλου».

Σε άλλη ερώτηση ο Δήμαρχος Λάρνακας απάντησε πως «παράλληλα προχωρούμε και το έργο της διαμόρφωσης ενός μεγάλου χώρου της μαρίνας για να ενωθεί με την υπόλοιπη πόλη, την πλατεία Ευρώπης και τη δημιουργία του Ναυτικού Ομίλου, το οποίο θα βοηθήσει πάρα πολύ τη Λάρνακα».

Ο κ. Βαφεάδης εξέφρασε την ελπίδα πως «το έργο του Ναυτικού Ομίλου και η αναμόρφωση της πλατείας Ευρώπης θα δώσει μια νέα δομή στη Λάρνακα και θα διαμορφώσει ένα νέο αστικό κέντρο, κάτι που είναι ένα πολύ σημαντικό για όλους».