Εταιρείες και ιδιώτες επιστρατεύει το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) για να καλύψει τις στεγαστικές του ανάγκες, οι οποίες θα πρέπει να καλυφτούν μέχρι τον Οκτώβριο του 2025.

Το ΤΕΠΑΚ σε χθεσινή του ανακοίνωση γνωστοποίησε τις ανάγκες του για γραφεία και αίθουσες διδασκαλίας και συνεδριάσεων, ζητώντας από εταιρείες ή και ιδιώτες που διαθέτουν κτήρια να εκδηλώσουν ενδιαφέρον.

Βασική προϋπόθεση, μεταξύ άλλων, είναι όπως αυτά τα κτήρια να βρίσκονται στο κέντρο της Λεμεσού, σε ακτίνα 1,5 χιλιομέτρων περίπου από το κτήριο της Πρυτανείας.

Τουλάχιστον 60 γραφεία

Σύμφωνα με το ΤΕΠΑΚ, το συνολικό εμβαδό των αναγκών είναι 1.000τ.μ. +/- 15% για γραφειακή χρήση και αίθουσες διδασκαλίας. Επίσης, όπως σημειώνεται, θα γίνονται αποδεκτές προτάσεις από ιδιοκτήτες και για μεμονωμένα κτήρια με ελάχιστο εμβαδό τα 250 τ.μ και μέγιστο τα 1000 τ.μ με απόκλιση +/- 15%.

Η ενοικίαση θα είναι για περίοδο τριών χρόνων, με δικαίωμα ανανέωσης από μέρους του Ενοικιαστή.

Επιπλέον, τα προσφερόμενα κτίρια πρέπει να είναι διαχωρισμένα σε γραφεία ενός ατόμου και επίσης να διαθέτουν μεταξύ άλλων αίθουσα/ες διδασκαλίας και συνεδριάσεων, αλλά και χώρους στάθμευσης ανάλογα με τη χωρητικότητα τους εντός των υποδομών ή σε παραπλήσιο χώρο σε απόσταση 250 μέτρα από το προτεινόμενο έργο.

Τα κτήρια θα πρέπει να παραδοθούν στο ΤΕΠΑΚ έτοιμα προς χρήση το τέλος Οκτωβρίου 2025.

Συγκεκριμένα, οι ανάγκες του ΤΕΠΑΚ αναλύονται ως εξής:

-40 γραφεία για ένα άτομο 8-10 τετραγωνικών μέτρων

-10 γραφεία για 2 άτομα 10-15 τετραγωνικών μέτρων

-10 γραφεία για 3-5 άτομα 15-18 τετραγωνικών μέτρων

-Αίθουσες συνεδριάσεων

-Αίθουσες διδασκαλίας 40-60 ατόμων