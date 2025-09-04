Σφοδρή κριτική δέχεται η Κυβέρνηση και προσωπικά ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας για τους χειρισμούς στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Great Sea Interconnector (GSI), με την αντιπολίτευση να κάνει λόγο για «καταστροφικές επιλογές» και απόκρυψη κρίσιμων στοιχείων.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ενέργειας της Βουλής, βουλευτής Αμμοχώστου Κυριάκος Χατζηγιάννης, ανέφερε σε γραπτή δήλωση ότι η διαχείριση της υπόθεσης από την Κυβέρνηση «αποδεικνύεται καταστροφική». Είπε ότι όταν ο ίδιος και άλλοι είχαν αναδείξει τις τεχνικές και οικονομικές δυσκολίες, τα προβλήματα βιωσιμότητας και τις γεωπολιτικές προκλήσεις, είχαν δεχθεί «τόνους λάσπης».

Κατηγόρησε τον Πρόεδρο ότι δέσμευσε την Κυπριακή Δημοκρατία με υποχρεώσεις δισεκατομμυρίων και τώρα συγκρούεται με τον ΑΔΜΗΕ, υπονομεύοντας τις σχέσεις με την Ελληνική Κυβέρνηση και προαναγγέλλοντας ακόμη και έρευνα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Πρόσθεσε ότι οι κυβερνητικοί χειρισμοί οδήγησαν σε αδυναμία άσκησης κυριαρχικών δικαιωμάτων του ελληνισμού στην Ανατολική Μεσόγειο, επιρρίπτοντας ευθύνες στην «πολιτική ελαφρότητα και την εμμονή για εφήμερες εντυπώσεις».

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου, καλώντας τον Πρόεδρο «να απαντήσει επιτέλους» και «να μην μετακυλίει τις ευθύνες». Ο κ. Στεφάνου έθεσε σειρά ερωτημάτων, όπως:

τι προνοεί η συμφωνία που υπεγράφη με την Ελληνική Κυβέρνηση για την καταβολή των €125 εκατ. για τον GSI,

για την καταβολή των για τον GSI, ποιες άλλες δεσμεύσεις ανέλαβε η Κυβέρνηση για το έργο,

γιατί αποκρύπτεται το πόρισμα ξένων εμπειρογνωμόνων που εκφράζουν ανησυχίες για τη βιωσιμότητα ,

, και ποια είναι τελικά η επίσημη κυβερνητική θέση: αυτή του Υπουργού Οικονομικών που δηλώνει ότι το έργο δεν είναι βιώσιμο ή του Υπουργού Ενέργειας που επιμένει ότι προχωρά κανονικά.

Ο ΓΓ του ΑΚΕΛ εξέφρασε ανησυχία ότι το έργο δεν θα υλοποιηθεί, αλλά οι φορολογούμενοι πολίτες θα κληθούν να πληρώσουν εκατομμύρια ευρώ.