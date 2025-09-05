Το Τμήμα Οδικών Μεταφορών του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ανακοίνωσε την επαναδιάθεση χορηγιών στο πλαίσιο του Σχεδίου Προώθησης της Ηλεκτροκίνησης στην Κύπρο, έπειτα από ακύρωση 14 αιτήσεων στην κατηγορία Γ9.

Οι νέες χορηγίες θα είναι διαθέσιμες στην ηλεκτρονική πύλη καταχώρησης αιτήσεων την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025, στις 09:00 π.μ. Η πύλη, η οποία απενεργοποιήθηκε στις 5 Σεπτεμβρίου, θα παραμείνει ανοικτή μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου 2025, στις 24:00, ή μέχρι την εξάντληση των διαθέσιμων χορηγιών.

Η κατηγορία Γ9 αφορά χορηγία ύψους €9.000 για την αγορά μεταχειρισμένου οχήματος ιδιωτικής χρήσης μηδενικών εκπομπών CO2. Επισημαίνεται ότι οχήματα εγγεγραμμένα στο Μητρώο του Εφόρου Μηχανοκινήτων Οχημάτων πριν από την ημερομηνία καταχώρησης της αίτησης δεν είναι επιλέξιμα.

Η διαδικασία καταχώρησης θα γίνεται αποκλειστικά διαδικτυακά στην ιστοσελίδα του Τμήματος Οδικών Μεταφορών, ενώ το Υπουργείο διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει τη διαδικασία νωρίτερα, με σχετική ανακοίνωση τουλάχιστον επτά ημερών.

Σημειώνεται ότι η υλοποίηση της έγκρισης για την παρούσα πρόσκληση συμπληρωματικών αιτήσεων πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2025.