Το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και το Τμήμα Οδικών Μεταφορών ανακοίνωσαν την επαναδιάθεση χορηγιών στο πλαίσιο του Σχεδίου Προώθησης της Ηλεκτροκίνησης στην Κύπρο, έπειτα από την ακύρωση 30 αιτήσεων στην κατηγορία Γ9.

Οι χορηγίες θα διατεθούν ξανά μέσω της ηλεκτρονικής πύλης αιτήσεων στις 2 Σεπτεμβρίου 2025, ώρα 11:00. Ωστόσο, την ίδια ημέρα και μεταξύ 09:00 – 11:00, η πύλη θα παραμείνει ανενεργή για τεχνικούς λόγους.

Η κατηγορία Γ9 αφορά την αγορά μεταχειρισμένου οχήματος ιδιωτικής χρήσης μηδενικών εκπομπών CO₂, με επιδότηση €9.000 ανά αίτηση. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου 2025, ώρα 24:00, ή μέχρι την εξάντληση των διαθέσιμων χορηγιών.

Το Τμήμα Οδικών Μεταφορών διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει τη διαδικασία νωρίτερα, εκδίδοντας σχετική ανακοίνωση με προειδοποίηση επτά ημερών. Για τον οδηγό του Σχεδίου και αναλυτικές πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

