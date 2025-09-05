Τη θέση ότι οι σημερινές δηλώσεις του Κύπριου Υπουργού Ενέργειας ξεκαθάρισαν το τοπίο και υπογράμμισαν ότι το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ είναι απολύτως βιώσιμο και υλοποιήσιμο, εξέφρασε ο Έλληνας Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας σε συνέδριο που διεξάγεται στη Θεσσαλονίκη.

O κ. Παπασταύρου υπογράμμισε ότι το έργο του GSI είναι στρατηγικά και εθνικά σημαντικό και είναι πέραν και πάνω από οποιαδήποτε αντιπαράθεση. «Διάβασα τις σημερινές δηλώσεις του Κύπριου Υπουργού Ενέργειας ότι το έργο είναι απολύτως βιώσιμο. Θεωρώ ότι αυτή είναι η επίσημη κυπριακή θέση», τόνισε ο κ. Παπασταύρου.

Πρόσθεσε ότι είναι ένα δύσκολο έργο όμως και η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβεβαίωσε ότι είναι πλήρως βιώσιμο και υλοποιήσιμο. Απαντώντας σχετικά με τα επόμενα βήματα, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας τόνισε ότι οι εκταμιεύσεις και από τις δύο πλευρές (ΡΑΑΕΥ και ΡΑΕΚ) θα γίνουν το επόμενο διάστημα και το έργο θα προχωρήσει κανονικά.

ΚΥΠΕ