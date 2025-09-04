Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάλεσε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να δεσμευτούν για την υλοποίηση του έργου Great Sea Interconnector (GSI) το συντομότερο δυνατό, υπογραμμίζοντας ότι «οποιαδήποτε περαιτέρω καθυστέρηση είναι εις βάρος των ενδιαφερόμενων μερών και ιδιαίτερα της Κύπρου, του κύριου δικαιούχου».

Η εκπρόσωπος της Κομισιόν για θέματα Ενέργειας, Άννα-Κάισα Ίτκονεν, δήλωσε στις Βρυξέλλες ότι το έργο παραμένει «ύψιστης πολιτικής και στρατηγικής σημασίας» για την Επιτροπή, καθώς τερματίζει την ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου και θα ενισχύσει τη συμμετοχή των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στο ενεργειακό μίγμα, οδηγώντας σε χαμηλότερες τιμές για καταναλωτές και επιχειρήσεις.

Έλεγχος βιωσιμότητας πριν τη χρηματοδότηση

Η κ. Ίτκονεν εξήγησε ότι πριν εγκριθεί η χρηματοδότηση από την ΕΕ, το έργο πέρασε από «διεξοδικό έλεγχο βιωσιμότητας», στο πλαίσιο των μηχανισμών όπως το Connecting Europe Facility και τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα Ενέργειας. «Οι μελέτες σκοπιμότητας και οι δεσμεύσεις των κρατών-μελών ήταν απαραίτητη προϋπόθεση για τη στήριξή του», τόνισε.

Σχετικά με τις μελέτες που επικαλέστηκε ο Υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός, η εκπρόσωπος σχολίασε: «Αναφερθήκατε στις κυπριακές μελέτες, είμαστε φυσικά σε τεχνικό επίπεδο σε συνεχή επαφή για αυτό το έργο, όπως είμαστε για όλα τα έργα που χρηματοδοτούμε, οπότε θα πρέπει να ελέγξω αν ανταλλάσσονται αυτές οι πληροφορίες σε τεχνικό επίπεδο».

Σχετικά με τη βιωσιμότητα σημείωσε πως «πριν το έργο αυτό είναι επιλέξιμο για χρηματοδότηση από την ΕΕ, έχει περάσει από έναν αρκετά διεξοδικό έλεγχο από την Επιτροπή, από τους φορείς υλοποίησης του έργου, επειδή πρέπει να αποδειχτεί η βιωσιμότητά του πριν την ανάληψη οποιασδήποτε δέσμευσης”.

“Είμαστε σε συνεχή επαφή στην τρέχουσα φάση, το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και αρκετό καιρό και πρέπει να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατό. Για να το επιτύχουμε αυτό, στο πλαίσιο του ρόλου που έχουμε, είμαστε σε επαφή με τον ανάδοχο, με τη ρυθμιστική αρχή, με τις εθνικές αρχές και φυσικά ζητούμε από όλους τους εμπλεκόμενους να τηρήσουν την δέσμευσή τους”, επεσήμανε.

Στάση για την έρευνα της EPPO

Σε σχέση με την έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) για το GSI, ανέφερε ότι η Επιτροπή «γνωρίζει την έναρξη της διαδικασίας» αλλά δεν προτίθεται να σχολιάσει. «Η EPPO είναι η μόνη αρμόδια να απαντήσει», είπε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι το χρονοδιάγραμμα δεν μπορεί να προσδιοριστεί εφόσον πρόκειται για ανεξάρτητη έρευνα.

Μήνυμα δέσμευσης

Η Κομισιόν ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης, αλλά επανέλαβε ότι είναι «προς το συμφέρον όλων τα μέρη να προχωρήσουν στην έγκαιρη υλοποίηση».

