Από σήμερα μπορούν να υποβάλλονται αιτήσεις στο πλαίσιο του Σχεδίου Χορηγιών «Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την Πρόσληψη Αδρανών Γυναικών με Ευέλικτες Ρυθμίσεις απασχόλησης», που δύναται να χρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (EKT+) και την Κυπριακή Δημοκρατία.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το Σχέδιο αποσκοπεί στην ενθάρρυνση των εργοδοτών να προσλάβουν αδρανείς γυναίκες (με ευέλικτες ρυθμίσεις απασχόλησης). Το Σχέδιο περιλαμβάνεται στα μέτρα των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης που προωθεί η Κυβέρνηση και συμβάλλει στην προσπάθεια που καταβάλλεται για καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, ειδικότερα όσον αφορά στην ενεργό ένταξη ευπαθών ομάδων πληθυσμού στην αγορά εργασίας.

Για τον υπολογισμό του ύψους της χορηγίας θα ακολουθείται η μέθοδος των απλουστευμένων μορφών κόστους. Η μονάδα κόστους για το συγκεκριμένο Σχέδιο Χορηγιών καθορίστηκε στα €48/εργάσιμη ημέρα και αντιστοιχεί στο ύψος της χορηγίας που θα λαμβάνει ο κάθε δικαιούχος για κάθε εργάσιμη μέρα που θα συμπληρώνει ο επωφελούμενος, ανεξαρτήτως του πραγματικού μισθολογικού κόστους που επιβαρύνεται ο εργοδότης/δικαιούχος. «Η χορηγία θα παραχωρείται για τους πρώτους δέκα (10) μήνες απασχόλησης και με υποχρέωση του εργοδότη για διατήρηση της εργοδότησης του απασχολούμενου για δύο (2) πρόσθετους μήνες χωρίς επιχορήγηση. Με βάση τη μονάδα κόστους η μέγιστη δυνατή επιχορήγηση για την περίοδο της Σύμβασης Δημόσιας Χρηματοδότησης (12 μήνες) ανέρχεται σε €8.600,00», προστίθεται.

Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί για τις ανάγκες της παρούσας πρόσκλησης είναι τέσσερα εκατομμύρια ευρώ (€4.000.000).

Σημειώνεται ότι αιτήσεις γίνονται δεκτές από τις 5 Σεπτεμβρίου 2025, μέχρι εξαντλήσεως του κονδυλίου ή ανακοίνωσης λήξης του Σχεδίου.

Οι ενδιαφερόμενοι για συμμετοχή στο Σχέδιο πρέπει να υποβάλουν αίτηση εντός ενός μηνός από την ημερομηνία πρόσληψης του εργοδοτουμένου και εντός των χρονικών περιθωρίων που καθορίζονται στην προκήρυξη της πρόσκλησης μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Διαχείρισης Σχεδίων Χορηγιών του Τμήματος Εργασίας.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασίας και στην ιστοσελίδα της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης, του Υπουργείου Οικονομικών.

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων δύναται να προβεί σε παράταση ή ανάκληση της ισχύος της παρούσας πρόσκλησης, εφαρμόζοντας τον ίδιο τρόπο δημοσίευσής της, καταλήγει η ανακοίνωση.

ΚΥΠΕ