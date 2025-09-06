Η πρώτη αισιόδοξη εκτίμηση για τα ενεργειακά, εδώ και μεγάλο διάστημα, δημοσιοποιήθηκε χθες από τον υπουργό Ενέργειας, μετά τη συνάντηση στο Προεδρικό Μέγαρο του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη με τον Αιγύπτιο Υπουργό Εξωτερικών Badr Abdelatty και τον Υπουργό Πετρελαίου και Ορυκτών Πόρων της χώρας Karim Badawi.

Εντός του 2025 θα υπάρξει κατάληξη για την τελική επενδυτική συμφωνία αξιοποίησης του κοιτάσματος «Κρόνος» μεταξύ της Αιγύπτου και της κοινοπραξίας ΕΝΙ και Total/Energies και η πρώτη παραγωγή φυσικού αερίου αναμένεται εντός του 2027, δήλωσε συγκεκριμένα ο Γιώργος Παπαναστασίου.

Ο ίδιος είπε πως ο Υπουργός Πετρελαίου και Ορυκτών Πόρων της Αιγύπτου, Karim Badawi, τους ενημέρωσε αναφορικά με την πρόοδο και τις τεχνικές και εμπορικές συμφωνίες που θα υπογραφούν τις επόμενες μέρες μεταξύ Αιγύπτου και της κοινοπραξίας των ENI και Total/Energies για την αξιοποίηση του κοιτάσματος φυσικού αερίου Κρόνος στο τεμάχιο 6 της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Οι συμφωνίες αυτές, που καλύπτουν το σύνολο της εφοδιαστικής αλυσίδας από την υγροποίηση του φυσικού αερίου το τερματικό Νταμιέτα μέχρι και τις εξαγωγές του διεθνώς, βρίσκονται στο στάδιο της οριστικοποίησης και αναμένονται οι επίσημες υπογραφές τις επόμενες μέρες.

Πρόσθεσε πως σε αυτό το πλαίσιο, αλλά και με την επικείμενη κατάθεση του τελικού σχεδίου ανάπτυξης και παραγωγής του «Κρόνος», η συνεργασία της Κυπριακής Δημοκρατίας με την Αίγυπτο για το κοίτασμα εισέρχεται σε μία κρίσιμη φάση.

«Οι πολιτικές κατευθύνσεις έχουν τεθεί και προχωρούμε συντονισμένα με τις εταιρείες με στόχο τη λήψη τελικής επενδυτικής απόφασης μέχρι το τέλος του 2025 και την πρώτη παραγωγή φυσικού αερίου εντός του 2027», είπε και τόνισε πως το έργο αυτό θα αποτελέσει ορόσημο για την υλοποίηση του κοινού στόχου με την Αίγυπτο για δημιουργία ενός νέου ενεργειακού διαδρόμου στην Ανατολική Μεσόγειο, ενισχύοντας παράλληλα την ενεργειακή ασφάλεια της περιοχής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Από την πλευρά του, ο Αιγύπτιος Υπουργός είπε πως η συνεργασία των δύο χωρών επικεντρώνεται στη χρήση των εγκαταστάσεων του κοιτάσματος Zohr και των υποδομών της Αιγύπτου ως πλατφόρμας εξαγωγής κυπριακού φυσικού αερίου προς τις αγορές της Ευρώπης. Πρόσθεσε ότι η Αίγυπτος βρίσκεται στη διαδικασία ολοκλήρωσης τεσσάρων βασικών συμφωνιών με τους εταίρους της – την ENI και την Total/Energies – προκειμένου να επιταχυνθεί η διαδικασία λήψης τελικής επενδυτικής απόφασης πριν το τέλος του 2025, καθώς όπως επεσήμανε, «όλοι έχουμε δεσμευτεί συλλογικά να παραδώσουμε το πρώτο κυπριακό αέριο μέσω των τερματικών της Αιγύπτου προς την Ευρώπη έως το 2027. Εργαζόμαστε όλοι μαζί, με ενότητα και συνεργασία, για να το πετύχουμε», πρόσθεσε.