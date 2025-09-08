Οι Εταιρείες Εξαγοράς Πιστώσεων (ΕΕΠ) κατέγραψαν το πρώτο εξάμηνο του 2025 μείωση στα υπόλοιπα δανείων, αλλά παράλληλα αύξηση στο απόθεμα ακινήτων, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2024.

Στις 30 Ιουνίου 2025, τα συνολικά δάνεια υπό διαχείριση των ΕΕΠ ανήλθαν σε €19,7 δισ., έναντι €21 δισ. τον Ιούνιο του 2024. Από αυτά, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια (ΜΕΧ) έφτασαν τα €18,5 δισ. ή το 94% του συνόλου, ενώ τα εξυπηρετούμενα δάνεια (ΕΧ) περιορίστηκαν σε €1,17 δισ..

Αναλυτικά, τα δάνεια σε φυσικά πρόσωπα ανήλθαν σε €9,95 δισ., εκ των οποίων τα €9,26 δισ. ήταν ΜΕΧ, με ποσοστό 93%. Στα νομικά πρόσωπα, τα δάνεια ανήλθαν σε €9,75 δισ., με ΜΕΧ ύψους €9,28 δισ. ή 95%. Ο αριθμός των δανειοληπτών μειώθηκε σε 69.494, από 73.815 τον Ιούνιο του 2024.

Στην αγορά ακινήτων, οι ΕΕΠ αύξησαν το χαρτοφυλάκιό τους. Στις 30 Ιουνίου 2025 κατείχαν 8.079 ακίνητα συνολικής αγοραίας αξίας €974 εκατ., έναντι 7.610 ακινήτων αξίας €1,1 δισ. τον Ιούνιο του 2024.

Τα δεδομένα δείχνουν ότι, ενώ το δανειακό χαρτοφυλάκιο των ΕΕΠ συρρικνώνεται, η παρουσία τους στην αγορά ακινήτων ενισχύεται, με αύξηση στον αριθμό των ακινήτων που περιέρχονται στην κατοχή τους.